В ВР сообщили, будут ли продлевать военное положение и насколько

Голосование за удлинение действия военного положения будет уже седьмым с начала полномасштабной войны.
Военное положение в Украине было введено до 20 мая. В Верховной раде должны его продлить в связи с боевыми действиями на территории государства.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
"Действие будет продлено с 19 мая 2023 года и очень вероятно снова на 90 дней, то есть до середины августа 2023 года", — сказал депутат.
Железняк добавляет, что голосование за удлинение военного положения будет уже седьмым с начала полномасштабной войны. Ранее Совет одобрял подобные решения 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября 2022 года и 7 февраля 2023 года.
Отметим, что во время действия военного положения возможны запреты и ограничения на:
- передвижение (выезд за границу, проверка документов, комендантский час);
- право на тайну переписки и телефонных разговоров;
- право на свободу слова, деятельность СМИ, политических партий;
- проведение выборов и референдумов и т.д.
Мобилизация в Украине
Юристы разъяснили, могут ли запретить военнообязанным мужчинам учиться в высших учебных заведениях.
Американское издание The Washington Post опубликовало данные "слитых" в Сеть засекреченных материалов разведки США. В одном из документов говорится (их достоверность не была подтверждена — ред.), что патовая ситуация в войне России против Украины приведет к тому, что Украина объявит "полную мобилизацию" населения .
Начальник пресс-центра сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что логика войны, к сожалению, предусматривает потери, поэтому необходимо пополнение рядов военнослужащих. Поэтому в Украине продолжается информирование населения и постановка на учет.
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