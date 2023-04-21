В ВР сообщили, будут ли продлевать военное положение и насколько

Голосование за удлинение действия военного положения будет уже седьмым с начала полномасштабной войны.

Военное положение в Украине было введено до 20 мая. В Верховной раде должны его продлить в связи с боевыми действиями на территории государства.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Действие будет продлено с 19 мая 2023 года и очень вероятно снова на 90 дней, то есть до середины августа 2023 года", — сказал депутат.

Железняк добавляет, что голосование за удлинение военного положения будет уже седьмым с начала полномасштабной войны. Ранее Совет одобрял подобные решения 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября 2022 года и 7 февраля 2023 года.

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Отметим, что во время действия военного положения возможны запреты и ограничения на:

передвижение (выезд за границу, проверка документов, комендантский час);

право на тайну переписки и телефонных разговоров;

право на свободу слова, деятельность СМИ, политических партий;

проведение выборов и референдумов и т.д.

Мобилизация в Украине

Юристы разъяснили, могут ли запретить военнообязанным мужчинам учиться в высших учебных заведениях.

Американское издание The Washington Post опубликовало данные "слитых" в Сеть засекреченных материалов разведки США. В одном из документов говорится (их достоверность не была подтверждена — ред.), что патовая ситуация в войне России против Украины приведет к тому, что Украина объявит "полную мобилизацию" населения .