Украина может прибегнуть к "полной мобилизации" населения — The Washington Post

Обе стороны достигнут только незначительных территориальных достижений в результате войны, говорится в секретном документе.

Война в Украине, которая длится уже больше года, может заставить власть объявить полную мобилизацию.

Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на вытекшие в Сеть документы Пентагона.

Недавно обнародованный документ также предусматривает, как украинские и российские военные лидеры будут отвечать на вызовы на поле боя, и предусматривает, что год завершится тем, что обе стороны добьются только незначительных территориальных достижений в результате войны.

Такой тупик, когда ни одна сторона не достигает решающего преимущества, описывается в документе как "наиболее вероятный сценарий".

"Для украинской стороны война на истощение приведет к разочарованию внутри страны и критике ведения войны, увеличивая вероятность смены руководства", — говорится в документе.

По данным СМИ, сложная ситуация также приведет к тому, что "Украина проведет полную мобилизацию населения", оставшееся соответствующим, отправляя больше молодых мужчин на передовую.

"Обе стороны готовятся к эскалации боевых действий с наступлением теплой погоды, хотя официальные лица в Киеве и персонал на передовой войне жаловались на материально-техническое отставание, которое повлекло замедление обещанных поставок западного оружия", — отмечает издание.

Однако в сценарии, по которому Украина получит решающее преимущество, американская разведка считает, что Киев, скорее всего, "совершит более рискованные наступательные операции для получения дополнительной выгоды". В ответ можно ожидать, что Россия "увеличит нетрадиционные атаки на Украину, хотя использование ядерного оружия остается маловероятным", говорится в документе.

Ранее стало известно, что в США считают, что война России против Украины будет продолжаться до 2024 года. К тому времени ни одна из сторон не сможет одержать победу.

Сообщается, что даже если Украине удастся отвоевать значительную часть своей территории у российских оккупантов, а также получится нанести ВС РФ серьезные потери, то мирные переговоры не начнутся.

"Переговоры о прекращении конфликта маловероятны в течение 2023 года при всех рассмотренных сценариях", — говорится в секретном документе, попавшем в Сеть.

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