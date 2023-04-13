Україна може вдатися до "повної мобілізації" населення - The Washington Post

Обидві сторони досягнуть лише незначних територіальних здобутків у результаті війни, йдеться у секретному документі.

Війна в Україні, яка триває вже понад рік, може змусити владу оголосити повну мобілізацію.

Про це пише видання The Washington Post з посиланням на документи Пентагону, що витекли до Мережі.

Нещодавно оприлюднений документ також передбачає, як українські та російські військові лідери відповідатимуть на виклики на полі бою, і передбачає, що рік завершиться тим, що обидві сторони досягнуть лише незначних територіальних здобутків у результаті війни.

Такий глухий кут, коли жодна сторона не досягає вирішальної переваги, описується в документі як "найбільш ймовірний сценарій".

"Для української сторони війна на виснаження призведе до розчарування всередині країни та критики щодо ведення війни, збільшуючи ймовірність зміни керівництва", — йдеться в документі.

За даними ЗМІ, складна ситуація також призведе до того, що "Україна проведе повну мобілізацію населення", яке залишилося відповідним, відправляючи більше молодих чоловіків на передову.

"Обидві сторони готуються до ескалації бойових дій із настанням теплої погоди, хоча офіційні особи в Києві та персонал на передовій війни скаржилися на матеріально-технічне відставання, яке спричинило уповільнення обіцяних постачань західної зброї", - зазначає видання.

Однак у сценарії, за яким Україна отримає вирішальну перевагу, американська розвідка вважає, що Київ, швидше за все, "здійснить більш ризиковані наступальні операції для отримання додаткової вигоди". У відповідь можна очікувати, що Росія "збільшить нетрадиційні атаки на Україну, хоча використання ядерної зброї залишається малоймовірним", йдеться в документі.

Раніше стало відомо, що у США вважають, що війна Росії проти України триватиме 2024 року. До того часу жодна зі сторін не зможе здобути перемогу.

Повідомляється, що навіть якщо Україні вдасться відвоювати значну частину своєї території у російських окупантів, а також вийде завдати ЗС РФ серйозних втрат, то мирні переговори не почнуться.

"Переговори про припинення конфлікту малоймовірні протягом 2023 року за всіх розглянутих сценаріїв", — сказано в секретному документі, який потрапив до Мережі.

Зрив контрнаступу через витік документів - в США нарешті заговорили

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