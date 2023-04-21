У ВР повідомили, чи будуть подовжувати воєнний стан та наскільки

Голосування за подовження дії воєнного стану буде вже сьомим від початку повномасштабної війни.

Воєнний стан в Україні запроваджений до 20 травня. У Верховній раді мають його подовжити у зв'язку бойовими діями на території держави.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Дія буде продовжена з 19 травня 2023 року і дуже ймовірно знову на 90 днів, тобто до середини серпня 2023", - сказав депутат.

Железняк додає, що голосування за подовження дії воєнного стану буде вже сьомим від початку повномасштабної війни. Раніше Рада схвалювала подібні рішення 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада 2022, та 7 лютого 2023 року.

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Зазначимо, що під час дії воєнного стану можливі заборони та обмеження на:

пересування (виїзд за кордон, перевірка документів, комендантська година);

право на таємницю листування та телефонних розмов;

право на свободу слова, діяльність ЗМІ, політичних партій;

проведення виборів та референдумів тощо.

Мобілізація в Україні

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