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У ВР повідомили, чи будуть подовжувати воєнний стан та наскільки

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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У ВР повідомили, чи будуть подовжувати воєнний стан та наскільки

Фото: ТСН.ua

Голосування за подовження дії воєнного стану буде вже сьомим від початку повномасштабної війни.

Воєнний стан в Україні запроваджений до 20 травня. У Верховній раді мають його подовжити у зв'язку бойовими діями на території держави.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Дія буде продовжена з 19 травня 2023 року і дуже ймовірно знову на 90 днів, тобто до середини серпня 2023", - сказав депутат.

Железняк додає, що голосування за подовження дії воєнного стану буде вже сьомим від початку повномасштабної війни. Раніше Рада схвалювала подібні рішення 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада 2022, та 7 лютого 2023 року.

Зазначимо, що під час дії воєнного стану можливі заборони та обмеження на:

  • пересування (виїзд за кордон, перевірка документів, комендантська година);
  • право на таємницю листування та телефонних розмов;
  • право на свободу слова, діяльність ЗМІ, політичних партій;
  • проведення виборів та референдумів тощо.

Мобілізація в Україні 

Юристи роз'яснили, чи можуть заборонити військовозобов'язаним чоловікам вчитися у вищих навчальних закладах.

Американське видання The Washington Post опублікувало дані "злитих" в Мережу засекречених матеріалів розвідки США. В одному з документів йдеться (їхня достовірність не була підтверджена — ред.), що патова ситуація у війні Росії проти України призведе до того, що Україна оголосить "повну мобілізацію" населення.

Начальниця пресцентру сил охорони та оборони півдня Наталя Гуменюк заявила, що логіка війни, на жаль, передбачає втрати, тому необхідне поповнення рядів військовослужбовців. Саме тому в Україні продовжується інформування населення та постановка на облік.

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Дата публікації
Перегляди
5508
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