Біля берегів Південної Кореї спалахнуло російське судно: є зниклі безвісти

Біля південно-східного узбережжя Південної Кореї спалахнуло рибальське судно, на борту якого перебувало 25 громадян Російської Федерації.

Про це повідомляє південнокорейське видання Yonhap із посиланням на представників Берегової охорони.

"769-тонне судно перевозило 100 тонн морепродуктів у водах біля Ульсана, приблизно за 300 км на південний схід від Сеула, у напрямку Росії, коли о 00:43 спалахнула пожежа", — йдеться у заяві місцевих офіційних осіб.

Для ліквідації спалаху були залучені рятувальні кораблі. За даними журналістів, внаслідок загоряння було травмовано двох людей.

Крім того, четверо членів екіпажу зникли безвісти. До пошуку зниклих росіян рятувальники залучили кораблі Військово-морських сил Республіки Корея.

Нагадаємо, раніше виникла пожежа на вантажному судні Escape, яке під прапором Нідерландів вийшло з литовського порту Клайпеда і прямувало до столиці Латвії Риги.

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