Як і навіщо Росія готує диверсії на півночі Європи

Росія розробила цілу програму для саботажу роботи вітряних електростанцій і кабелів в Північному морі. Про це йдеться у спільному розслідуванні, проведеному спецслужбами Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії.

Про це пише видання telegraph.co.uk.

Журналісти відстежили десятки російських дослідницьких і рибальських суден, маршрути яких регулярно пролягали поблизу нафтових і газових родовищ, вітрових електростанцій та електростанцій, а також недалеко від військових полігонів, зокрема під час навчань НАТО.

За інформацією розвідки й експертів, Росія має намір створити карту інфраструктури в морі у водах навколо Данії та скандинавських країн, залучаючи для цього військові й цивільні кораблі.

Цілий флот російських кораблів, замаскованих під риболовні траулери та дослідницький судна, насправді оснащені обладнанням для підводного спостереження, і всі потенційні диверсії відзначаються на спеціальних картах.

За даними датської контррозвідки, Росія планує диверсію в Північному морі на випадок повномасштабного конфлікту із Заходом. Очільниця розвідки Норвегії заявила журналістам, що програма перебуває на особливому контролі в Москві.

Особливе місце в розслідуванні належить російському судну "Адмірал Володимирський". Офіційно це експедиційне океанографічне судно, але розвідники повідомляють, що це - корабель-шпіон.

Так, за короткий проміжок часу його бачили поблизу вітряків біля узбережжя Великої Британії та Нідерландів.

У розслідуванні йдеться, що "Адмірал Володимирський" місяць плив з виключеним судовим датчиком.

"Останніми місяцями російські суб'єкти намагаються з'ясувати, як працює енергетична система в Північному морі", - зазначив очільник військової розвідки Нідерландів генерал Ян Свілленс.

"Путін розглядає варіанти нападу на Захід", - не виключають журналісти видання.

Як повідомлялося, Нідерланди вислали з країни російських дипломатів. Вони виявились шпигунами.

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