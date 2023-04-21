Как и зачем Россия готовит диверсии на севере Европы

Россия разработала целую программу по саботажу работы ветряных электростанций и кабелей в Северном море. Об этом говорится в совместном расследовании, проведенном спецслужбами Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии.

Об этом пишет издание telegraph.co.uk.

Журналисты отследили десятки российских исследовательских и рыболовных судов, маршруты которых регулярно пролегали вблизи нефтяных и газовых месторождений, ветровых электростанций и электростанций, а также недалеко от военных полигонов, в частности, во время учений НАТО.

По информации разведки и экспертов, Россия намерена создать карту инфраструктуры в море в водах вокруг Дании и скандинавских стран, привлекая для этого военные и гражданские корабли.

Целый флот российских кораблей, замаскированных под рыболовные траулеры и исследовательские суда, действительно оснащены оборудованием для подводного наблюдения, и все потенциальные диверсии отмечаются на специальных картах.

По данным датской контрразведки, Россия планирует диверсию в Северном море на случай полномасштабного конфликта с Западом. Глава разведки Норвегии заявила журналистам, что программа находится на особом контроле в Москве.

Особое место в расследовании принадлежит российскому судну "Адмирал Владимирский". Официально - это экспедиционное океанографическое судно, но разведчики сообщают, что это – корабль-шпион.

Так, за короткое время его видели у ветряков у побережья Великобритании и Нидерландов.

В расследовании говорится, что "Адмирал Владимирский" месяц плыл с выключенным судебным датчиком.

"В последние месяцы российские субъекты пытаются выяснить, как работает энергетическая система в Северном море", — отметил глава военной разведки Нидерландов генерал Ян Свилленс.

"Путин рассматривает варианты нападения на Запад", – не исключают журналисты издания.

Как сообщалось, Нидерланды выдворили из страны российских дипломатов. Они оказались шпионами.

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