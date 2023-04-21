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Россияне атаковали в Винницкой области объект инфраструктуры: есть попадания

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Россияне атаковали в Винницкой области объект инфраструктуры: есть попадания

Иллюстративная фотография.

Детали вражеской атаки пока не известны.

В ночь на 21 апреля в Винницкой области произошло попадание беспилотников в объект инфраструктуры. Впрочем, деталей атаки неизвестно.

Об этом сообщила в эфире телемарафона пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, большинство иранских камикадзе украинские защитники сбили. Впрочем, произошло попадание в объект критической инфраструктуры в Винницкой области. Детали инцидента Гуменюк не комментировала.

В ВСУ считают, что россияне пытались найти и атаковать не просто объекты критической и стратегической инфраструктуры, но и силы противовоздушной обороны.

Ночная атака дронов

После полуночи 21 апреля воздушная тревога охватила все области Украины. Сообщалось об угрозе атаки дронами.

Российские войска ночью запустили по Украине около десяти дронов-камикадзе. Восемь беспилотников "Шахед-136" удалось уничтожить у странских защитников.

Также ночью российская армия ударила БПЛА по Полтавскому району. В ОВА сообщили, что есть разрушение гражданской инфраструктуры. Предварительно пострадавших нет.

После полуночи в столице и в нескольких областях объявили тревогу. Ночью 21 апреля произошла новая атака на Киев дронами. На подлете в Киев было обнаружено и сбито около 8 враждебных целей.

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Дата публикации
Просмотры
7463
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