Скільки українських військових вже підготували на Заході: у Німеччині вразили цифрою

Західні партнери України вже підготували понад 60 тис. українських військових, і більшість повернуться вже у травні-червні.

Про це заявив депутат німецького Бундестагу від консервативної партії ХДС Родеріх Кізеветтер, повідомляє ZDF.

Депутат повідомив, що більшість натренованих на Заході захисників повернуться до України у травні-червні. Він також відзначив, що українські бійці дуже винахідливі, особливо в питаннях розвідувальної мережі.

"Ми тут можемо повчитися", – зауважив Кізеветтер.

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив, що його держава надає Україні найбільшу допомогу у питанні підготовки її військових, особливо командного та сержантського складу.

Нагадаємо, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко назвав чотири складники для успішного контрнаступу України. Навчені за кордоном військові – один із них. Також йдеться про велику кількість зброї6 сприятливу погоду та виснаження російських військ.

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