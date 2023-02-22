У Балтійському морі спалахнуло судно з небезпечним вантажем

Загасити пожежу на кораблі власними силами не вдалося, екіпаж покинув судно.

На вантажному судні Escape, яке під прапором Нідердандів вийшло з литовського порту Клайпеда і прямувало до столиці Латвії Риги, уночі 22 лютого виникла пожежа, яку не вдалося загасити системою безпеки на борту.

Про це повідомляє видання Baltijas Balss з посиланням на пресслужбу Морських сил Латвії.

Усі 15 членів екіпажу залишили корабель, який дрейфує в напрямку західного узбережжя Ризької затоки. Моряків евакуювали за допомогою рятувальної шлюпки, наразі вони перебувають у безпеці.

Латвійський морський рятувальний координаційний центр направив у район інциденту в Балтійському морі два буксири, оснащені цистернами для води та піногенераторами.

За попередньою інформацією, пожежа виникла в машинному відділенні, а згодом поширилася на інші частини корабля.

Судно Escape дрейфує приблизно за 9 кілометрів від берега. На його борту - полімери та фарби, але немає ознак того, що вогонь досяг контейнерів.

Речниця Управління навколишнього середовища Латвії заявила, що уважно стежить за ситуацією і поки що немає небезпеки для довкілля, пов’язаної з пожежею на судні.

Нагадаємо, раніше на одному з річкових вокзалів Москви спалахнув трирівневий буксир "Адлер".

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