В Балтийском море вспыхнуло судно с опасным грузом

Потушить пожар на корабле собственными силами не удалось, экипаж покинул судно.

На грузовом судне Escape, которое под флагом Нидердандов вышло из литовского порта Клайпеда и направлялось в столицу Латвии Ригу, ночью 22 февраля возник пожар, который не удалось потушить системой безопасности на борту.

Об этом сообщает издание Baltijas Balss со ссылкой на пресс-службу Морских сил Латвии.

Все 15 членов экипажа покинули корабль, дрейфующий в направлении западного побережья Рижского залива. Моряков эвакуировали с помощью спасательной шлюпки, сейчас они находятся в безопасности.

Латвийский морской спасательный координационный центр направил в район инцидента в Балтийском море два буксира, оснащенных цистернами для воды и пеногенераторами.

По предварительной информации, пожар возник в машинном отделении, а затем распространился на другие части корабля.

Судно Escape дрейфует примерно в 9 километрах от берега. На его борту – полимеры и краски, но нет признаков того, что огонь достиг контейнеров.

Представительница Управления окружающей среды Латвии, заявила, что внимательно следит за ситуацией и пока нет опасности для окружающей среды, связанной с пожаром на судне.

Напомним, ранее на одном из речных вокзалов Москвы вспыхнул трехуровневый буксир "Адлер".

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