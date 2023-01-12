Знову палає: у Москві згорів трирівневий буксир "Адлер" (відео)

Знову пожежа. Під ранок 12 січня на одному з річкових вокзалів Москви спалахнув трирівневий буксир "Адлер".

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Так, зазначається, що це сталося навпроти Північного річкового вокзалу російської столиці. Пожежу на судні загасили. Інформації щодо постраждалих немає.

Пожежа спалахнула у машинному відділенні буксирного судна. Про причини займання не уточнили.

У мережі також з'явилися фото та відео з місця подій.

Пожежі у РФ

Нагадаємо, що останнім часом у Росії, яка розв'язала проти України широкомасштабну війну, побільшало пожеж. Вони чи не щодня спалахують у різних регіонах країни-агресорки на складах, підприємствах та у ТЦ. Так, тільки за останні дні у Москві було декілька таких випадків. Там 10 січня горіли складські приміщення. А 6 січня займання сталося і в одному з корпусів будівлі Міністерства закордонних справ РФ.

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