Ряды "200-х" в сутки пополнили сотни солдат РФ: свежие данные Генштаба

ВСУ также уничтожили танк и 7 артиллерийских систем.
Общие боевые потери России к утру понедельника, 1 мая, составляют 190 960 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 450 российских захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 190960 (+450)
- танков ‒ 3700 (+1)
- боевых бронированных машин – 7192 (+3)
- артиллерийских систем – 2921 (+7)
- РСЗО — 544
- средства ПВО – 295
- самолетов – 308
- вертолетов — 294
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2476 (+1)
- крылатые ракеты — 932
- корабли /катера — 18
- автомобильной техники и автоцистерн — 5845 (+3)
- специальная техника — 359 (+2)
Ранее Генштаб сообщил, что враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
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