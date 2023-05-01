Ряды "200-х" в сутки пополнили сотни солдат РФ: свежие данные Генштаба

ВСУ также уничтожили танк и 7 артиллерийских систем.

Общие боевые потери России к утру понедельника, 1 мая, составляют 190 960 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 450 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.05.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 190960 (+450)

танков ‒ 3700 (+1)

боевых бронированных машин – 7192 (+3)

артиллерийских систем – 2921 (+7)

РСЗО — 544

средства ПВО – 295

самолетов – 308

вертолетов — 294

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2476 (+1)

крылатые ракеты — 932

корабли /катера — 18

автомобильной техники и автоцистерн — 5845 (+3)

специальная техника — 359 (+2)

Ранее Генштаб сообщил, что враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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