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Ряды "200-х" в сутки пополнили сотни солдат РФ: свежие данные Генштаба

Ряды "200-х" в сутки пополнили сотни солдат РФ: свежие данные Генштаба

оккупанты несут потери на поле боя / Фото: Associated Press

ВСУ также уничтожили танк и 7 артиллерийских систем.

Общие боевые потери России к утру понедельника, 1 мая, составляют 190 960 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 450 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 190960 (+450)
  • танков ‒ 3700 (+1)
  • боевых бронированных машин – 7192 (+3)
  • артиллерийских систем – 2921 (+7)
  • РСЗО — 544
  • средства ПВО – 295
  • самолетов – 308
  • вертолетов — 294
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2476 (+1)
  • крылатые ракеты — 932
  • корабли /катера — 18
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5845 (+3)
  • специальная техника — 359 (+2)

Ранее Генштаб сообщил, что враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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