Генштаб сообщил, на каких направлениях продолжаются самые ожесточенные бои

За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных ударов по городам Краматорск, Константиновка и Павлоград. Кроме того, нанес 27 авиационных ударов и совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам, погибли и ранены среди гражданского населения.

Об этом сообщил Генштаб.

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины за прошедшие сутки отражено более 36 атак противника на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши защитники стойко удерживают оборону.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На территории республики Беларусь и дальше находятся определенные подразделения вооруженных сил Российской Федерации.

На Северском и Слобожанском направлениях за прошедшие сутки враг нанес авиаудары по населенным пунктам Красный Хутор Черниговской области и Середина-Буда на Сумщине.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Каменка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Лиман Первый, Кисловка, Берестово Харьковской области и Новоселовское на Луганщине.

На Лиманском направлении артиллерийские обстрелы подверглись Невское, Дибровое и Белогоровка Луганской области, Торское, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка — Донецкой.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же, за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Александро-Шультино.

На Авдеевском направлении противник совершал наступательные действия в районе населенных пунктов Авдеевка и Первомайское, успеха не имел. Обстрелял Новокалиново, Авдеевку, Тоненькое, Северное, Нетайлово, Карловку, Водяное и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении противник продолжает атаковать позиции сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. Вражеским обстрелам также подверглись Красногоровка, Победа и Новомихайловка в Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Золотая Нива.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелял, в частности, Времовку, Бурлацкое, Новоселку, Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Новоандреевку, Новояковловку и Каменское Запорожской области; а также Херсон, Одрадокаменку и Белозерку Херсонской области. Нанес авиационный удар по населенному пункту Кизомис в Херсонской области.

"Противник и дальше пытается пополнить свои потери в живой силе за счет заключенных. Недавно отмечено прибытие около 400 таких лиц, завербованных ЧВК "Вагнер", в один из полевых лагерей оккупантов в Бердянском районе Запорожской области", — говорится в сообщении ведомства.

Подобное пополнение ожидается в районе Луганска. Известно о планируемой подготовке на одном из полигонов вблизи города до 200 человек из числа осужденных. Подготовка продлится несколько недель. Личному составу комендантской роты, обеспечивающей охрану этого контингента, отдан приказ об открытии огня на поражение при любых попытках к бегству или неповиновению.

Так называемым руководством Луганской области прорабатывается вопрос об отчуждении недвижимого имущества граждан Украины, оставивших временно захваченные территории области. Отобранную недвижимость планируют передать в распоряжение силовых структур.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава противника.

Также, сбит вражеский разведывательный БпЛА типа "Орлан-10", а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 районов сосредоточения живой силы, состав боеприпасов, 2 района сосредоточения вражеской артиллерии и логистический центр российских оккупантов.

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