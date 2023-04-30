Похолодание и заморозки: какой будет погода в первые дни мая

По словам Диденко, май начинается в Украине заморозками.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине в первые дни мая.

Об этом она написала в Facebook.

В ближайшую ночь заморозки ожидаются в западных и северных областях.

"(Заморозки. – Ред.) дойдут до Винницкой области, а вот северную Сумщину могут разве что попугать – здесь меньшая вероятность", – говорит синоптик.

На остальной территории Украины ночью температура воздуха будет достигать +3+8 градусов, днем +11+15 градусов, на Закарпатье и Одесской области показатели термометра поднимутся до +15+20 градусов.

1 мая дожди ожидаются на Левобережье Украины, на всех других территориях – сухая погода.

В Киеве 1 мая температура воздуха ночью будет достигать около +3+5 градусов, местами заморозки, днем около +14 градусов.

"Без дождя завтра, солнечно, но ветрено. Самые теплые дни – вторник, среда", – говорит Диденко.

4-5 мая на севере и западе Украины ожидается похолодание.

"В следующие выходные будет холодно, однако на востоке и юге удержится теплая погода, до +15+20 градусов", — подытожила синоптикиня.

Ранее спасатели предупредили об опасности из-за ухудшения погоды.

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