Любовный гороскоп на май 2023 года

Для сферы любовных отношений, вторая и третья декады мая являются благоприятными. Напряженный психологический климат вначале месяца связан с лунным затмением в Скорпионе, которое произойдет 5 мая в 20:23. Это время разочарований, драм, сиюминутных желаний и необдуманных действий. Важно держать себя в руках, иначе проблемы в личной жизни могут затянуться надолго.

Градус напряжения начинает снижаться 7 мая с момента вхождения Венеры в знак Рака – в 17:25 по киевскому времени. Продолжится транзит до 5 июня. Это время гармонии, романтики, взаимной заботы. Если пары мечтают о ребенке, стоит воспользоваться благоприятным потенциалом этого периода. Более того, светлая кармическая точка – Белая Луна перемещается по знаку Овна, значительно увеличивая шансы на счастливую беременность.

Новолуние в Тельце 19 мая в 18:53 начнет новый лунный цикл, который будет намного гармоничнее, чем предыдущий. Появляется больше возможностей устроить личную жизнь, наладить устоявшиеся отношения, достичь определенности. Многие пары перейдут на более высокий уровень взаимоотношений, поскольку всем захочется стабильности и спокойствия.

20 мая в 18:32 Марс переходит в знак Льва и этот транзит прибавит уверенности в своих силах, с этого момента активность возрастает. Мужчины стремятся произвести благоприятное впечатлении, становятся смелее, терпеливее, но настойчивее на этапе ухаживания. Это время куража, фейерверков, романтики, приключений.

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ОВЕН

Месяц ответственных решений, выбора, который уже нельзя откладывать. Возможно, ваши отношения переживают сложные времена, но это может только сплотить вашу семью и объединиться. Вы все еще можете сомневаться, стоит ли сохранять старые отношения или пуститься в свободное плавание. Но в третьей декаде мая «внутренняя пружина» сработает, и тогда точно поймете, что вам нужно, как и с кем вы представляете свое будущее. Свободные получат шанс встретить интересного человека, с которым можно залечить старые сердечные раны.

ТЕЛЕЦ

Постарайтесь не привязываться и не строить далеко идущих планов, наслаждайтесь друг другом без лишних ожиданий. Подпортят нервы конфликты с родней на почве финансовых вопросов. Много психических сил и времени будут отнимать супруг и дети. Проблемы возникнут с детьми подросткового возраста. Романтические партнеры примут решение о совместном проживании, предложение о бракосочетании будет осознанным и укрепит отношения. Многие из тех, кто расстался из-за пустяка, вновь помирятся.

БЛИЗНЕЦЫ

Одинокие представители знака ощутят романтическое настроение, мимолетное свидание может перерасти в серьезные отношения. Супруги смогут укрепить свой союз, если найдут общее дело. Единственное, что может омрачать семейную идиллию, это непрошенные советы родственников. Внесите в свою жизнь больше нового: знакомьтесь с новыми людьми, обновите свой гардероб или займитесь спортом! Будьте искренними, открытыми, и даже излишняя прямолинейность в этом месяце вам не повредит.

РАК

В этом месяце вам удастся уладить имущественные споры с родственниками, купить новую квартиру или сделать удачный размен. Время устранения конфликтов, психологического спокойствия и решения сугубо личных вопросов. Прислуживайтесь к советам мудрых женщин, учитесь на опыте тех, кого уважаете и любите. Если с любимым человеком нет взаимопонимания, поговорите откровенно о ваших взаимоотношениях в третьей декаде мая. В этот период вероятность успешного разрешения спорных вопросов значительно возрастает.

ЛЕВ

Этот месяц хорош для творчества, семейных торжеств и любви. Время вдохновения и романтики даже для тех, кто совершенно забыл об этом. Множество знакомств, неожиданных встреч, повышенного внимания со стороны противоположного пола. Небольшое путешествие может принести новую любовь или же если вы в отношениях, то поездка поможет еще больше сблизиться с партнером. Также, совместные путешествия с детьми самым лучшим образом повлияет на уровень доверия и взаимопонимания.

ДЕВА

Время перемен в личной жизни, нового витка в отношениях, возможно даже желанного прибавления в семье. Обратите внимание на близких и дорогих людей, семью, родителей, уделите время друзьям. Старайтесь как можно больше времени проводить с теми, кто вам дорог: их поддержка очень пригодится вам в этом месяце. Подходящий период для того, чтобы обзавестись семьей, а может быть, встретить незнакомца или незнакомку, которые со временем станут для вас самыми близкими людьми.

ВЕСЫ

Вас переполняет беспокойная энергия, возникают неожиданные возможности. Вы ясно чувствуете, что в вашей жизни что-то начинается, и волнуетесь из-за этого. Сидеть и бездействовать сейчас просто невозможно, вам необходимо что-то делать, куда-то бежать. В этом процессе вас поддержит любимый человек, а если вы в поиске своего идеального партнера, то в мае вас ждет судьбоносная встреча. Вторая половина месяца благоприятна для начала семейного бизнеса, покупки земли или жилья, переезда на новое место жительства.

СКОРПИОН

Месяц ярких событий в любовной сфере, страстных свиданий, а также драм и разочарований. Скорее всего, новая влюбленность, которая захватит вас в этот месяц, недолговечна, однако она принесет ценный опыт, послужит шагом вперед, к более стабильным и качественным взаимоотношениям. Прекрасный месяц для путешествий, особенно если вы отправитесь в новую для вас страну. Встречайтесь с новыми людьми, обменивайтесь знаниями, накапливайте впечатления, т.е. наслаждайтесь настоящим моментом!

СТРЕЛЕЦ

Возможны неоднозначные ситуации на работе с представителями противоположного пола, начало служебного романа. Также, если вы стремитесь продвинуться вверх по карьерной лестнице, хотите повышения зарплаты, можете использовать свое обаяние и поговорить с начальником о ваших перспективах. Соответствующий внешний вид, манеры, готовность к компромиссам, помогают добиться желаемого. Это же касается взаимоотношений в паре – если хотите повлиять на партнера, используйте возможности этого месяца.

КОЗЕРОГ

Романтические связи способствуют профессиональному продвижению. Социальная активность усиливает популярность у противоположного пола. Май запомнится интересными встречами, произойдет некая перезагрузка в личной жизни, многое предстанет под иным углом. Для давних взаимоотношений не очень благоприятный период, т.к. хочется новых впечатлений и нового опыта. При этом, если существующие взаимоотношения не устраивают, можно направить всю свою энергию на то, чтобы найти причины проблем и устранить их.

ВОДОЛЕЙ

Особенный месяц, когда есть шанс достичь гармонии в личной жизни. Все остальное отходит на второй план, только любовная сфера важна в этот период. Велик риск ошибиться в своем выборе, поскольку эмоции берут верх над разумом. Поэтому не принимайте судьбоносных решений до 21 мая. Если вы состоите в партнерских отношениях, самое время поговорить о будущем, о детях, обсудить все плюсы и минусы того или иного места проживания. Окружающие вас люди могут быть удивлены вашему преображению и изменившимся потребностям.

РЫБЫ

Семейная жизнь может вызывать скуку, хочется чего-то нового. Вы больше интересуетесь собой, своим внешним видом, совершенно забывая о супруге или давнем партнере. Риск потерять отношения из-за нового романтического знакомства весьма велик. Однако, если вы одиноки, то в мае эта ситуация закончится. Новая встреча может изменить жизнь кардинально. Но если вы в браке, то изменения из-за нового увлечения будут не в лучшую сторону и могут привести к ухудшению, ослаблению и угасанию чувств.

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