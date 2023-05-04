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Опасность с воздуха все еще сохраняется - Киевская ОВА

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
2089
Время на прочтение
1 мин
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Опасность с воздуха все еще сохраняется - Киевская ОВА

Находитесь в укрытиях

Воздушная тревога все еще продолжается.

Продолжается неспокойная ночь в Украине.

В Киевской области, по предварительным данным, работает ПВО.

"Опасность по воздуху все еще сохраняется. Оставайтесь в укрытиях до объявления отбоя воздушной тревоги. Берегите себя и родных!", — говорится в сообщении Киевской областной военной администрации в социальных сетях.

Пройдите до ближайшего укрытия или находитесь в безопасном месте.

Мониторинговые каналы сообщают об остатках воздушных целей Киевской области.

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