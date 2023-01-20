Вознесение Господне 2023: дата, история праздника, традиции и молитва

Вознесение Господне – переходный праздник, потому что привязан к празднованию Пасхи. Ежегодно выпадает на 40-й день после праздника Воскресения. Читайте в материале ТСН.ua, что известно об этом дне и какие молитвы читают верующие.

Вознесение Господне считается одним из важнейших церковных праздников. В Библии описано, что Иисус Христос после своего воскресения пробыл на земле со своими учениками 40 дней, а после этого вознесся на небеса. Именно это событие почитается в этот день.

Когда Вознесение Господне 2023: история праздника

Вознесение Господне зависит от дня празднования Пасхи. 2023 Воскресение Господне выпадает на 16 апреля (православные христиане) и на 9 апреля (католики). Итак, Вознесение Господне приходится в этом году на 26 мая.

В Евангелии описано, что когда Иисус Христос воскрес, он пробыл среди своей паствы на земле еще 40 дней. По окончании этого периода он собрал всех своих апостолов на горе Элеон, где благословил их и вознесся во плоти на небеса. В тот момент все присутствующие увидели ангелов, которые сообщили, что Господь через некоторое время вернется к своим ученикам.

Традиции празднования

В христианстве Вознесение Господне считается одним из двенадцати праздников. Поэтому уже напереродные в храмах начинается торжественное пение, а вечером происходит всенощное бдение. Верующие обязательно идут в церковь, проводят этот день в молитвах. Праздник всегда выпадает на четверг и в этот день нет ни поста, поэтому разрешено есть какие-либо блюда.

В старину в языческие времена эта дата праздновалась славянами как переход весны в лето. Считалось, что именно в этот период приходит настоящая жара. Тогда во время празднования часто водили хороводы, пели, устраивали громкие застолья.

Затем на Вознесении образовалась интересная традиция – печь особые пироги с начинкой из зеленого лука. Такое угощение носило название "лестница", потому что сверху на нем делали украшение в виде перекладин из теста. Пироги обязательно освящали в церкви, а затем угощали ими родных.

Что можно и что нельзя делать на Вознесение Господне

В этот день православная церковь запрещает венчаться, ссориться, злословить, ругаться, отказывать нуждающимся в помощи, ездить на кладбище, вспоминать умерших и плевать на землю.

Работать же на Вознесение Господне можно, ведь торжество всегда выпадает на четверг.

Верующие в этот день часто раздают милостыню.

Молитва на Вознесение Господне

Боже, Сын Твой сегодня на глазах апостолов вознесся на небо. Сделай, чтобы мы, согласно обетованию, удостоились Его присутствия с нами на земле и к вечной жизни с Ним в небе. Который с тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Боже, во веки веков. Аминь.

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