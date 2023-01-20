Вознесіння Господнє 2023 року: дата, історія свята, традиції та молитва

Вознесіння Господнє — перехідне свято, тому що прив'язане до святкування Великодня. Щороку випадає на 40 день після свята Воскресіння. Читайте в матеріалі ТСН.ua, що відомо про цей день і які молитви читають віряни.

Вознесіння Господнє вважається одним з найважливіших церковних свят. В Біблії описано, що Ісус Христос після свого воскресіння, пробув на землі зі своїми учнями 40 днів, а після цього вознісся на небеса. Саме ця подія вшановується цього дня.

Коли Вознесіння Господнє 2023 року: історія свята

Вознесіння Господнє залежить від дня святкування Великодня. 2023 року Воскресіння випадає на 16 квітня (православні християни) та на 9 квітня (католики). Отже, Вознесіння Господнє припадає цього року на 26 травня.

В Євангелії описано, що коли Ісус Христос воскрес, він пробув серед своєї пастви на землі ще впродовж 40 днів. По закінченню цього періоду він зібрав всіх своїх апостолів на горі Елеон, де благословив їх та вознісся у плоті на небеса. В той момент всі присутні побачили янголів, які повідомили, що Господь через деякий час повернеться до своїх учнів.

Традиції святкування

В християнстві Вознесіння Господнє вважається одним з дванадесяти свят. Тому вже напереродні в храмах починаються урочисті співи, а ввечері відбувається всенічне бдіння. Віряни обов'язково йдуть до церкви, проводять цей день в молитвах. Свято завжди випадає на четвер і цього дня немає жодного посту, тому дозволено їсти будь-які страви.

У давнину в язичницькі часи ця дата святкувалася слов'янами як перехід весни у літо. Вважалося, що саме в цей період приходе справжня спека. Тоді під час святкування часто водили хороводи, співали, влаштовували гучні гуляння.

Потім на Вознесіння утворилася цікава традиція — пекти особливі пироги з начинням із зеленої цибулі. Таке частування носило назву "драбинка", тому що зверху на ньому робили прикрашання у вигляді перекладин з тіста. Пироги обов'язково освячували в церкві, а потім пригощали ними рідних.

Що можна і що не можна робити на Вознесіння Господнє

В цей день православна церква забороняє вінчатися, сваритися, лихословити, лаятися, відмовляти нужденним в допомозі, їздити на кладовище, згадувати померлих і плювати на землю.

Працювати ж на Вознесіння Господнє можна, адже торжество завжди випадає на четвер.

Віряни цього дня часто роздають милостиню.

Молитва на Вознесіння Господнє

Боже, Твій Син сьогодні на очах апостолів вознісся на небо. Зроби, щоб ми, згідно з обітницею, удостоїлися Його присутності з нами на землі і до вічного життя з Ним у небі. Котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Боже, на віки віків. Амінь.

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