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Церковний календар на 2023 рік: великі свята, пости та поминальні дні

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
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Церковний календар на 2023 рік: великі свята, пости та поминальні дні

Церковний календар на 2023 рік: православні свята, поминальні дні, пости / Фото: pixabay.com

Церковний календар на 2023 рік допоможе запам'ятати дати всіх свят, поминальних днів і постів. ТСН.ua підготував для вас перелік важливих подій у православ'ї 2023 року.

В церковному календарі є 12 дванадесятих свят. Всі вони поділяються за своїм змістом на Господні (тобто ті, які прославляють Ісуса Христа) і Богородичні (ті, що прославляють Діву Марію). Три з них перехідні — тобто їхні дати змінюються від року до рік, в залежності від того, коли віряни святкують Великдень. Дев'ять інших називаються неперехідними, вони завжди залишаються в одній даті.

Православний календар на 2023 рік: перехідні і неперехідні дванадесяті свята

Перехідними православними дванадесятими святами 2023 року будуть:

  • Вербна неділя або Вхід Господній до Єрусалиму — 9 квітня;
  • Вознесіння Господнє — 25 травня;
  • День святої Трійці (Зелені свята, П'ятидесятниця) — 4 червня.

Неперехідні дванадесяті свята 2023 року:

  • Різдво Христове — 7 січня (25 грудня за григоріанським календарем);
  • Богоявлення або Хрещення Господнє — 19 січня;
  • Стрітення Господнє — 15 лютого;
  • Благовіщення Пресвятої Богородиці — 7 квітня;
  • Преображення Господнє — 19 серпня;
  • Успіння Богородиці — 28 серпня;
  • Різдво Богородиці — 21 вересня;
  • Воздвиження Господнього Хреста — 27 вересня;
  • Введення в храм Пресвятої Богородиці — 4 грудня.

Церковний календар 2023 року: великі православні свята

Православний календар 2023 / © pixabay.com
Православний календар 2023 / Фото: pixabay.com

Крім дванадесятих свят, у православному календарі є ще й інші великі події. Зокрема, 2023 року віряни будуть святкувати:

  • Обрізання Господнє — 14 січня;
  • Різдво Іоанна Предтечі — 7 липня;
  • Святих апостолів Петра і Павла — 12 липня;
  • Усікновення глави Івана Предтечі — 11 вересня;
  • Покров Пресвятої Богородиці — 14 жовтня.

Які пости і коли чекають на вірян 2023 року

2023 року на вірян чекають багатоденні, одноденні пости, а також так звані суцільні тижні (коли посту взагалі немає, навіть у середу та п'ятницю).

Багатоденні пости 2023 року:

  • Великий піст — від 27 лютого до 15 квітня;
  • Петрів піст — від 12 червня до 11 липня;
  • Успенський піст — від 14 до 27 серпня;
  • Різдвяний піст — від 28 листопада 2023 року до 6 січня 2024 року.

Одноденні пости 2023 року:

  • Хрещенський Святвечір (Надвечір'я Богоявлення) — 18 січня;
  • Усікновення глави Івана Предтечі — 11 вересня;
  • Воздвиження Хреста Господнього — 27 вересня.

Також середи і п’ятниці, окрім суцільних тижнів та великих свят.

Суцільні тижні, коли немає посту:

  • Святки — від 7 до 17 січня;
  • Тиждень Митаря та Фарисея — від 6 до 12 лютого;
  • Масляна (Сирний тиждень) — від 20 до 26 лютого;
  • Великодній (Світлий тиждень) — від 17 до 23 квітня;
  • Троїцький тиждень — від 5 до 11 червня.

Поминальні дні 2023 року: календар

Церковний календар: поминальні дні / © pixabay.com
Церковний календар: поминальні дні / Фото: pixabay.com
  • Вселенська батьківська субота (м’ясопусна) — 18 лютого;
  • Субота другого тижня Великого посту — 11 березня;
  • Субота третього тижня Великого посту — 18 березня;
  • Субота четвертого тижня Великого посту — 25 березня;
  • Радониця — 25 квітня;
  • Поминання померлих воїнів — 9 травня;
  • Троїцька батьківська субота — 3 червня;
  • Димитрівська батьківська субота — 28 жовтня.

Православний календар на 2023 рік: церковні свята на кожен місяць

Січень

  • 6 січня – Різдвяний святвечір. Кінець Різдвяного посту;
  • 7 січня – Різдво Христове. Початок Святок;
  • 8 січня – Собор Пресвятої Богородиці;
  • 14 січня – Обрізання Господнє. День святого Василя Великого;
  • 17 січня – Останній день Святок;
  • 18 січня – Хрещенський Святвечір. Пісний день;
  • 19 січня – Святе Богоявлення. Хрещення Господнє;
  • 29 січня – Тиждень про Закхея.

Лютий

  • 5 лютого – Тиждень про митаря і фарисея;
  • 6 лютого – Початок суцільного тижня митаря і фарисея;
  • 12 лютого – Тиждень про блудного сина, Останній день суцільного тижня митаря і фарисея;
  • 15 лютого – Стрітення Господнє;
  • 18 лютого – Всесвітня м’ясопусна субота;
  • 19 лютого – Тиждень про Страшний суд;
  • 20 лютого – Перший день Масляної (Сирного тижня);
  • 26 лютого – Останній день Масляної (Сирного тижня), Спогад Адамова вигнання, Прощена неділя;
  • 27 лютого – Початок Великого посту.

Березень

  • 5 березня – Урочистість Православ’я;
  • 11 березня – Субота 2-го тижня Великого посту;
  • 12 березня – Тиждень 2-й Великого посту, Святителя Григорія Палами, архієпископа Солунського;
  • 18 березня – Субота 3-го тижня Великого посту;
  • 19 березня – Тиждень 3-й Великого посту;
  • 25 березня – Субота 4-го тижня Великого посту;
  • 26 березня – Тиждень 4-й Великого посту.

Квітень

  • 2 квітня – Тиждень 5-й Великого посту;
  • 7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці;
  • 8 квітня – Лазарєва субота;
  • 9 квітня – Вхід Господній до Єрусалиму (Вербна неділя);
  • 10 квітня – Великий Понеділок;
  • 11 квітня – Великий Вівторок;
  • 12 квітня – Велика Середа;
  • 13 квітня – Великий Четвер. Таємна вечеря;
  • 14 квітня – Велика П’ятниця. Розп’яття Христа;
  • 15 квітня – Велика Субота. Останній день Великого посту;
  • 16 квітня – Великдень – Світле Христове Воскресіння;
  • 17 квітня – Перший день Великоднього тижня;
  • 23 квітня – Останній день Великоднього тижня;
  • 25 квітня – Радониця;
  • 30 квітня – Тиждень 3-й після Великодня.

Травень

  • 7 травня – Тиждень 4-й після Великодня;
  • 14 травня – Тиждень 5-й після Великодня;
  • 21 травня – Апостола і євангеліста Іоанна Богослова, Тиждень 6-й після Великодня;
  • 22 травня – Святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських, чудотворця;
  • 25 травня – Вознесіння Господнє;
  • 28 травня – Тиждень 7-й після Великодня.

Червень

  • 3 червня – Троїцька субота;
  • 4 червня – День Святої Трійці, П’ятидесятниця;
  • 5 червня – День Святого Духа, Перший день Троїцького тижня;
  • 11 червня – Тиждень 1-й по П’ятидесятниці, Останній день Троїцького тижня;
  • 12 червня – Початок Петрового посту;
  • 18 червня – Тиждень 2-й по П’ятидесятниці.

Липень

  • 7 липня – Різдво Івана Предтечі;
  • 11 липня – Останній день Петрового посту;
  • 12 липня – Апостолів Петра й Павла (День Петра і Павла).

Серпень

  • 14 серпня – Перший день Успенського посту;
  • 19 серпня – Преображення Господнє (Яблучний Спас);
  • 27 серпня – Останній день Успенського посту;
  • 28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці.

Вересень

  • 11 вересня – Усікновення глави Івана Предтечі, Пісний день;
  • 21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці;
  • 27 вересня – Воздвиження Хреста Господнього. Пісний день.

Жовтень

  • 7 жовтня – Покровська субота;
  • 9 жовтня – Апостола та євангеліста Івана Богослова;
  • 14 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці.

Листопад

  • 4 листопада – Дмитрівська поминальна субота;
  • 18 листопада – Михайлівська субота;
  • 28 листопада – Початок Різдвяного посту.

Грудень

  • 4 грудня – Введення в храм Пресвятої Богородиці;
  • 19 грудня – День святого Миколая, архієпископа Мир Лікійських, чудотворця.

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