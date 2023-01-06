Церковний календар на 2023 рік: великі свята, пости та поминальні дні

Церковний календар на 2023 рік допоможе запам'ятати дати всіх свят, поминальних днів і постів. ТСН.ua підготував для вас перелік важливих подій у православ'ї 2023 року.
В церковному календарі є 12 дванадесятих свят. Всі вони поділяються за своїм змістом на Господні (тобто ті, які прославляють Ісуса Христа) і Богородичні (ті, що прославляють Діву Марію). Три з них перехідні — тобто їхні дати змінюються від року до рік, в залежності від того, коли віряни святкують Великдень. Дев'ять інших називаються неперехідними, вони завжди залишаються в одній даті.
Православний календар на 2023 рік: перехідні і неперехідні дванадесяті свята
Перехідними православними дванадесятими святами 2023 року будуть:
- Вербна неділя або Вхід Господній до Єрусалиму — 9 квітня;
- Вознесіння Господнє — 25 травня;
- День святої Трійці (Зелені свята, П'ятидесятниця) — 4 червня.
Неперехідні дванадесяті свята 2023 року:
- Різдво Христове — 7 січня (25 грудня за григоріанським календарем);
- Богоявлення або Хрещення Господнє — 19 січня;
- Стрітення Господнє — 15 лютого;
- Благовіщення Пресвятої Богородиці — 7 квітня;
- Преображення Господнє — 19 серпня;
- Успіння Богородиці — 28 серпня;
- Різдво Богородиці — 21 вересня;
- Воздвиження Господнього Хреста — 27 вересня;
- Введення в храм Пресвятої Богородиці — 4 грудня.
Церковний календар 2023 року: великі православні свята
Крім дванадесятих свят, у православному календарі є ще й інші великі події. Зокрема, 2023 року віряни будуть святкувати:
- Обрізання Господнє — 14 січня;
- Різдво Іоанна Предтечі — 7 липня;
- Святих апостолів Петра і Павла — 12 липня;
- Усікновення глави Івана Предтечі — 11 вересня;
- Покров Пресвятої Богородиці — 14 жовтня.
Які пости і коли чекають на вірян 2023 року
2023 року на вірян чекають багатоденні, одноденні пости, а також так звані суцільні тижні (коли посту взагалі немає, навіть у середу та п'ятницю).
Багатоденні пости 2023 року:
- Великий піст — від 27 лютого до 15 квітня;
- Петрів піст — від 12 червня до 11 липня;
- Успенський піст — від 14 до 27 серпня;
- Різдвяний піст — від 28 листопада 2023 року до 6 січня 2024 року.
Одноденні пости 2023 року:
- Хрещенський Святвечір (Надвечір'я Богоявлення) — 18 січня;
- Усікновення глави Івана Предтечі — 11 вересня;
- Воздвиження Хреста Господнього — 27 вересня.
Також середи і п’ятниці, окрім суцільних тижнів та великих свят.
Суцільні тижні, коли немає посту:
- Святки — від 7 до 17 січня;
- Тиждень Митаря та Фарисея — від 6 до 12 лютого;
- Масляна (Сирний тиждень) — від 20 до 26 лютого;
- Великодній (Світлий тиждень) — від 17 до 23 квітня;
- Троїцький тиждень — від 5 до 11 червня.
Поминальні дні 2023 року: календар
- Вселенська батьківська субота (м’ясопусна) — 18 лютого;
- Субота другого тижня Великого посту — 11 березня;
- Субота третього тижня Великого посту — 18 березня;
- Субота четвертого тижня Великого посту — 25 березня;
- Радониця — 25 квітня;
- Поминання померлих воїнів — 9 травня;
- Троїцька батьківська субота — 3 червня;
- Димитрівська батьківська субота — 28 жовтня.
Православний календар на 2023 рік: церковні свята на кожен місяць
Січень
- 6 січня – Різдвяний святвечір. Кінець Різдвяного посту;
- 7 січня – Різдво Христове. Початок Святок;
- 8 січня – Собор Пресвятої Богородиці;
- 14 січня – Обрізання Господнє. День святого Василя Великого;
- 17 січня – Останній день Святок;
- 18 січня – Хрещенський Святвечір. Пісний день;
- 19 січня – Святе Богоявлення. Хрещення Господнє;
- 29 січня – Тиждень про Закхея.
Лютий
- 5 лютого – Тиждень про митаря і фарисея;
- 6 лютого – Початок суцільного тижня митаря і фарисея;
- 12 лютого – Тиждень про блудного сина, Останній день суцільного тижня митаря і фарисея;
- 15 лютого – Стрітення Господнє;
- 18 лютого – Всесвітня м’ясопусна субота;
- 19 лютого – Тиждень про Страшний суд;
- 20 лютого – Перший день Масляної (Сирного тижня);
- 26 лютого – Останній день Масляної (Сирного тижня), Спогад Адамова вигнання, Прощена неділя;
- 27 лютого – Початок Великого посту.
Березень
- 5 березня – Урочистість Православ’я;
- 11 березня – Субота 2-го тижня Великого посту;
- 12 березня – Тиждень 2-й Великого посту, Святителя Григорія Палами, архієпископа Солунського;
- 18 березня – Субота 3-го тижня Великого посту;
- 19 березня – Тиждень 3-й Великого посту;
- 25 березня – Субота 4-го тижня Великого посту;
- 26 березня – Тиждень 4-й Великого посту.
Квітень
- 2 квітня – Тиждень 5-й Великого посту;
- 7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці;
- 8 квітня – Лазарєва субота;
- 9 квітня – Вхід Господній до Єрусалиму (Вербна неділя);
- 10 квітня – Великий Понеділок;
- 11 квітня – Великий Вівторок;
- 12 квітня – Велика Середа;
- 13 квітня – Великий Четвер. Таємна вечеря;
- 14 квітня – Велика П’ятниця. Розп’яття Христа;
- 15 квітня – Велика Субота. Останній день Великого посту;
- 16 квітня – Великдень – Світле Христове Воскресіння;
- 17 квітня – Перший день Великоднього тижня;
- 23 квітня – Останній день Великоднього тижня;
- 25 квітня – Радониця;
- 30 квітня – Тиждень 3-й після Великодня.
Травень
- 7 травня – Тиждень 4-й після Великодня;
- 14 травня – Тиждень 5-й після Великодня;
- 21 травня – Апостола і євангеліста Іоанна Богослова, Тиждень 6-й після Великодня;
- 22 травня – Святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських, чудотворця;
- 25 травня – Вознесіння Господнє;
- 28 травня – Тиждень 7-й після Великодня.
Червень
- 3 червня – Троїцька субота;
- 4 червня – День Святої Трійці, П’ятидесятниця;
- 5 червня – День Святого Духа, Перший день Троїцького тижня;
- 11 червня – Тиждень 1-й по П’ятидесятниці, Останній день Троїцького тижня;
- 12 червня – Початок Петрового посту;
- 18 червня – Тиждень 2-й по П’ятидесятниці.
Липень
- 7 липня – Різдво Івана Предтечі;
- 11 липня – Останній день Петрового посту;
- 12 липня – Апостолів Петра й Павла (День Петра і Павла).
Серпень
- 14 серпня – Перший день Успенського посту;
- 19 серпня – Преображення Господнє (Яблучний Спас);
- 27 серпня – Останній день Успенського посту;
- 28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці.
Вересень
- 11 вересня – Усікновення глави Івана Предтечі, Пісний день;
- 21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці;
- 27 вересня – Воздвиження Хреста Господнього. Пісний день.
Жовтень
- 7 жовтня – Покровська субота;
- 9 жовтня – Апостола та євангеліста Івана Богослова;
- 14 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці.
Листопад
- 4 листопада – Дмитрівська поминальна субота;
- 18 листопада – Михайлівська субота;
- 28 листопада – Початок Різдвяного посту.
Грудень
- 4 грудня – Введення в храм Пресвятої Богородиці;
- 19 грудня – День святого Миколая, архієпископа Мир Лікійських, чудотворця.