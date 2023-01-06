Церковний календар на 2023 рік: великі свята, пости та поминальні дні

Церковний календар на 2023 рік допоможе запам'ятати дати всіх свят, поминальних днів і постів. ТСН.ua підготував для вас перелік важливих подій у православ'ї 2023 року.

В церковному календарі є 12 дванадесятих свят. Всі вони поділяються за своїм змістом на Господні (тобто ті, які прославляють Ісуса Христа) і Богородичні (ті, що прославляють Діву Марію). Три з них перехідні — тобто їхні дати змінюються від року до рік, в залежності від того, коли віряни святкують Великдень. Дев'ять інших називаються неперехідними, вони завжди залишаються в одній даті.

Православний календар на 2023 рік: перехідні і неперехідні дванадесяті свята

Перехідними православними дванадесятими святами 2023 року будуть:

Вербна неділя або Вхід Господній до Єрусалиму — 9 квітня;

Вознесіння Господнє — 25 травня;

День святої Трійці (Зелені свята, П'ятидесятниця) — 4 червня.

Неперехідні дванадесяті свята 2023 року:

Різдво Христове — 7 січня (25 грудня за григоріанським календарем);

Богоявлення або Хрещення Господнє — 19 січня;

Стрітення Господнє — 15 лютого;

Благовіщення Пресвятої Богородиці — 7 квітня;

Преображення Господнє — 19 серпня;

Успіння Богородиці — 28 серпня;

Різдво Богородиці — 21 вересня;

Воздвиження Господнього Хреста — 27 вересня;

Введення в храм Пресвятої Богородиці — 4 грудня.

Церковний календар 2023 року: великі православні свята

Православний календар 2023 / Фото: pixabay.com

Крім дванадесятих свят, у православному календарі є ще й інші великі події. Зокрема, 2023 року віряни будуть святкувати:

Обрізання Господнє — 14 січня;

Різдво Іоанна Предтечі — 7 липня;

Святих апостолів Петра і Павла — 12 липня;

Усікновення глави Івана Предтечі — 11 вересня;

Покров Пресвятої Богородиці — 14 жовтня.

Які пости і коли чекають на вірян 2023 року

2023 року на вірян чекають багатоденні, одноденні пости, а також так звані суцільні тижні (коли посту взагалі немає, навіть у середу та п'ятницю).

Багатоденні пости 2023 року:

Великий піст — від 27 лютого до 15 квітня;

Петрів піст — від 12 червня до 11 липня;

Успенський піст — від 14 до 27 серпня;

Різдвяний піст — від 28 листопада 2023 року до 6 січня 2024 року.

Одноденні пости 2023 року:

Хрещенський Святвечір (Надвечір'я Богоявлення) — 18 січня;

Усікновення глави Івана Предтечі — 11 вересня;

Воздвиження Хреста Господнього — 27 вересня.

Також середи і п’ятниці, окрім суцільних тижнів та великих свят.

Суцільні тижні, коли немає посту:

Святки — від 7 до 17 січня;

Тиждень Митаря та Фарисея — від 6 до 12 лютого;

Масляна (Сирний тиждень) — від 20 до 26 лютого;

Великодній (Світлий тиждень) — від 17 до 23 квітня;

Троїцький тиждень — від 5 до 11 червня.

Поминальні дні 2023 року: календар

Церковний календар: поминальні дні / Фото: pixabay.com

Вселенська батьківська субота (м’ясопусна) — 18 лютого;

Субота другого тижня Великого посту — 11 березня;

Субота третього тижня Великого посту — 18 березня;

Субота четвертого тижня Великого посту — 25 березня;

Радониця — 25 квітня;

Поминання померлих воїнів — 9 травня;

Троїцька батьківська субота — 3 червня;

Димитрівська батьківська субота — 28 жовтня.

Православний календар на 2023 рік: церковні свята на кожен місяць

Січень

6 січня – Різдвяний святвечір. Кінець Різдвяного посту;

7 січня – Різдво Христове. Початок Святок;

8 січня – Собор Пресвятої Богородиці;

14 січня – Обрізання Господнє. День святого Василя Великого;

17 січня – Останній день Святок;

18 січня – Хрещенський Святвечір. Пісний день;

19 січня – Святе Богоявлення. Хрещення Господнє;

29 січня – Тиждень про Закхея.

Лютий

5 лютого – Тиждень про митаря і фарисея;

6 лютого – Початок суцільного тижня митаря і фарисея;

12 лютого – Тиждень про блудного сина, Останній день суцільного тижня митаря і фарисея;

15 лютого – Стрітення Господнє;

18 лютого – Всесвітня м’ясопусна субота;

19 лютого – Тиждень про Страшний суд;

20 лютого – Перший день Масляної (Сирного тижня);

26 лютого – Останній день Масляної (Сирного тижня), Спогад Адамова вигнання, Прощена неділя;

27 лютого – Початок Великого посту.

Березень

5 березня – Урочистість Православ’я;

11 березня – Субота 2-го тижня Великого посту;

12 березня – Тиждень 2-й Великого посту, Святителя Григорія Палами, архієпископа Солунського;

18 березня – Субота 3-го тижня Великого посту;

19 березня – Тиждень 3-й Великого посту;

25 березня – Субота 4-го тижня Великого посту;

26 березня – Тиждень 4-й Великого посту.

Квітень

2 квітня – Тиждень 5-й Великого посту;

7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці;

8 квітня – Лазарєва субота;

9 квітня – Вхід Господній до Єрусалиму (Вербна неділя);

10 квітня – Великий Понеділок;

11 квітня – Великий Вівторок;

12 квітня – Велика Середа;

13 квітня – Великий Четвер. Таємна вечеря;

14 квітня – Велика П’ятниця. Розп’яття Христа;

15 квітня – Велика Субота. Останній день Великого посту;

16 квітня – Великдень – Світле Христове Воскресіння;

17 квітня – Перший день Великоднього тижня;

23 квітня – Останній день Великоднього тижня;

25 квітня – Радониця;

30 квітня – Тиждень 3-й після Великодня.

Травень

7 травня – Тиждень 4-й після Великодня;

14 травня – Тиждень 5-й після Великодня;

21 травня – Апостола і євангеліста Іоанна Богослова, Тиждень 6-й після Великодня;

22 травня – Святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських, чудотворця;

25 травня – Вознесіння Господнє;

28 травня – Тиждень 7-й після Великодня.

Червень

3 червня – Троїцька субота;

4 червня – День Святої Трійці, П’ятидесятниця;

5 червня – День Святого Духа, Перший день Троїцького тижня;

11 червня – Тиждень 1-й по П’ятидесятниці, Останній день Троїцького тижня;

12 червня – Початок Петрового посту;

18 червня – Тиждень 2-й по П’ятидесятниці.

Липень

7 липня – Різдво Івана Предтечі;

11 липня – Останній день Петрового посту;

12 липня – Апостолів Петра й Павла (День Петра і Павла).

Серпень

14 серпня – Перший день Успенського посту;

19 серпня – Преображення Господнє (Яблучний Спас);

27 серпня – Останній день Успенського посту;

28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці.

Вересень

11 вересня – Усікновення глави Івана Предтечі, Пісний день;

21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці;

27 вересня – Воздвиження Хреста Господнього. Пісний день.

Жовтень

7 жовтня – Покровська субота;

9 жовтня – Апостола та євангеліста Івана Богослова;

14 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці.

Листопад

4 листопада – Дмитрівська поминальна субота;

18 листопада – Михайлівська субота;

28 листопада – Початок Різдвяного посту.

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