Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 25 мая

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
68
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 25 мая

Астрологический прогноз на 25 мая / Фото: www.credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: нельзя бросать слова на ветер, не позволять злых высказываний, не давать обещаний, которые заведомо нельзя будет выполнить. Время также благоприятно для переговоров – как делового, так и личного характера: удастся легко убедить оппонента в своей правоте. 

Символ дня: Бог ветров Эол. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: сиреневый, лиловый, лавандовый, сапфировый, фиолетовый. 

Счастливые камни дня: бирюза, гелиотроп. 

За какую часть тела отвечает: нижние дыхательные пути. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, пройдут без последствий, если обратиться к врачу после возникновения первых симптомов. Можно делать любые хирургические операции кроме стоматологических. 

Питание дня: можно садиться на диету – она будет способствовать очищению организма. 

Стрижка дня: не самый лучший день для стрижки. 

Дачные работы дня: один из лучших дней для занятий садоводством и огородничеством. 

Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы, привлекающие удачу во всех сферах жизни. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому необходимо обращать на них пристальное внимание. 

Табу дня: ни в коем случае нельзя лгать – это может стать для человека плохой приметой. 

Цитата дня: «Мысли, которые мы выбираем – это кисть, которой мы наносим мазки на полотно своей жизни» (Луиза Хей). 

Читайте также:

Религиозные праздники сместят в датах – ПЦУ приняла календарь по новому стилю

Религиозные праздники сместят в датах – ПЦУ приняла календарь по новому стилю

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
68
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация