Астрологический прогноз на 25 мая

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нельзя бросать слова на ветер, не позволять злых высказываний, не давать обещаний, которые заведомо нельзя будет выполнить. Время также благоприятно для переговоров – как делового, так и личного характера: удастся легко убедить оппонента в своей правоте.
Символ дня: Бог ветров Эол.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: сиреневый, лиловый, лавандовый, сапфировый, фиолетовый.
Счастливые камни дня: бирюза, гелиотроп.
За какую часть тела отвечает: нижние дыхательные пути.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, пройдут без последствий, если обратиться к врачу после возникновения первых симптомов. Можно делать любые хирургические операции кроме стоматологических.
Питание дня: можно садиться на диету – она будет способствовать очищению организма.
Стрижка дня: не самый лучший день для стрижки.
Дачные работы дня: один из лучших дней для занятий садоводством и огородничеством.
Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы, привлекающие удачу во всех сферах жизни.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому необходимо обращать на них пристальное внимание.
Табу дня: ни в коем случае нельзя лгать – это может стать для человека плохой приметой.
Цитата дня: «Мысли, которые мы выбираем – это кисть, которой мы наносим мазки на полотно своей жизни» (Луиза Хей).
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