Астрологический прогноз на 25 мая

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нельзя бросать слова на ветер, не позволять злых высказываний, не давать обещаний, которые заведомо нельзя будет выполнить. Время также благоприятно для переговоров – как делового, так и личного характера: удастся легко убедить оппонента в своей правоте.

Символ дня: Бог ветров Эол.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: сиреневый, лиловый, лавандовый, сапфировый, фиолетовый.

Счастливые камни дня: бирюза, гелиотроп.

За какую часть тела отвечает: нижние дыхательные пути.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, пройдут без последствий, если обратиться к врачу после возникновения первых симптомов. Можно делать любые хирургические операции кроме стоматологических.

Питание дня: можно садиться на диету – она будет способствовать очищению организма.

Стрижка дня: не самый лучший день для стрижки.

Дачные работы дня: один из лучших дней для занятий садоводством и огородничеством.

Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы, привлекающие удачу во всех сферах жизни.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому необходимо обращать на них пристальное внимание.

Табу дня: ни в коем случае нельзя лгать – это может стать для человека плохой приметой.

Цитата дня: «Мысли, которые мы выбираем – это кисть, которой мы наносим мазки на полотно своей жизни» (Луиза Хей).

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