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Захватчики обстреляли пять общин Сумской области: ранены и разрушены

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Захватчики обстреляли пять общин Сумской области: ранены и разрушены

В Сумской области 24 мая зафиксировано более 80 взрывов / Фото: t.me/Zhyvytskyy

Оккупанты продолжают терроризировать приграничные регионы.

В среду, 24 мая, захватчики обстреляли пять общин Сумской области. Зафиксировано более 80 взрывов и 23 обстрелов, есть раненые и разрушения.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

  • Хотинская община: обстрел из миномета – 30 взрывов. Ранены два человека и повреждены 3 дома.
  • Новослободская община: зафиксировано 4 взрыва из миномета.
  • Великописаревская община: ракетная атака – 1 взрыв; обстрел из минометов, СПГ и РСЗО – 20 взрывов.
  • Белопольская община: был обстрел из минометов и ствольной артиллерии — 23 взрыва.
  • Юнакиевская община: вражеский самолет произвел пуск авиационной ракеты – 1 взрыв. Поврежден центральный корпус учреждения дошкольного образования. Также россияне совершили обстрел из миномета – 4 взрыва.

Ранее мы сообщали, что россияне усилили обстрелы приграничных населенных пунктов Сумской области, из-за чего в регионе объявили эвакуацию. Враг каждый день терроризирует мирных жителей и уничтожает гражданскую инфраструктуру.

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Дата публикации
Просмотры
186
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