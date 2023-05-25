Захватчики обстреляли пять общин Сумской области: ранены и разрушены

В среду, 24 мая, захватчики обстреляли пять общин Сумской области. Зафиксировано более 80 взрывов и 23 обстрелов, есть раненые и разрушения.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Хотинская община: обстрел из миномета – 30 взрывов. Ранены два человека и повреждены 3 дома.

Новослободская община: зафиксировано 4 взрыва из миномета.

Великописаревская община: ракетная атака – 1 взрыв; обстрел из минометов, СПГ и РСЗО – 20 взрывов.

Белопольская община: был обстрел из минометов и ствольной артиллерии — 23 взрыва.

Юнакиевская община: вражеский самолет произвел пуск авиационной ракеты – 1 взрыв. Поврежден центральный корпус учреждения дошкольного образования. Также россияне совершили обстрел из миномета – 4 взрыва.

Ранее мы сообщали, что россияне усилили обстрелы приграничных населенных пунктов Сумской области, из-за чего в регионе объявили эвакуацию. Враг каждый день терроризирует мирных жителей и уничтожает гражданскую инфраструктуру.