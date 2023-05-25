Звуки взрывов в Киеве и во Львовской области

По предварительной информации, работает ПВО.
В ночь на четверг, 25 мая, взрывы во время воздушной тревоги раздались в Киеве и во Львовской области.
Об этом сообщают местные жители и паблики.
По предварительной информации, в регионах работает ПВО. Официальных комментариев пока нет.
Напомним, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за угрозы атаки иранскими беспилотниками.
Ранее мы сообщали, что в Черном море зафиксировали 9 российских кораблей. Следовательно, уровень ракетной угрозы остается высоким.
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