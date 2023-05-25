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Звуки взрывов в Киеве и во Львовской области

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
5288
Время на прочтение
1 мин
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Звуки взрывов в Киеве и во Львовской области

Взрывы в Киеве во Львовской области ночью 25 мая / Фото: ТСН.ua

По предварительной информации, работает ПВО.

В ночь на четверг, 25 мая, взрывы во время воздушной тревоги раздались в Киеве и во Львовской области.

Об этом сообщают местные жители и паблики.

По предварительной информации, в регионах работает ПВО. Официальных комментариев пока нет.

Напомним, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за угрозы атаки иранскими беспилотниками.

Ранее мы сообщали, что в Черном море зафиксировали 9 российских кораблей. Следовательно, уровень ракетной угрозы остается высоким.

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Дата публикации
Просмотры
5288
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