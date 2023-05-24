В Черном море фиксируют 9 вражеских кораблей — ОК "Південь"

В Черном море фиксируют вражескую корабельную группировку из 9 единиц, среди которых продолжает чередование фрегат-ракетоноситель, снаряжение которого – до 8 "Калибров".

Соответствующую информацию 24 мая распространили в оперативном командовании "Південь".

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"Уровень ракетной угрозы остается высоким, тщательно отслеживаем и активность вражеской авиации. Будьте бдительны и внимательны, не пренебрегайте собственной безопасностью, не снимайте и не распространяйте работу противовоздушной обороны, взвешенно и с пониманием относитесь к информационной тишине во время боевой работы", – отметили в ведомстве.

Напомним, российская армия усилила обстрелы пограничных районов Сумской области. Враг каждый день терроризирует мирных жителей и уничтожает гражданскую инфраструктуру. В самые "горячие" дни фиксируют более 100 взрывов. Люди вынуждены жить в страхе или покидать свои дома из-за сумасшедшего соседа.