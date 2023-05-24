Ермак назвал сроки поставки истребителей F-16

Пока речь идет не о годовых сроках, а о месяцах.

Украина делает все возможное, чтобы поставка истребителей F-16 для военных состоялась как можно скорее.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он заявил, что со своей стороны Киев будет делать все максимально быстро, чтобы не затягивать процесс.

"Что касается сроков, я уверен, что все, что касается украинской стороны, мы сделаем быстро. Я очень надеюсь, что речь идет не об очень большом сроке, а о месяцах. Но будем делать все, чтобы это произошло как можно раньше", — отметил. Ермак.

Вместе с тем Ермак заявил, что тренировки для украинских пилотов могут начаться уже в скором времени. В этом вопросе речь идет уже на дне, максимум на неделе.

Напомним ранее американский дипломат, вице-президент Института мира США Уильям Тейлор считает, что вскоре Вооруженные силы Украины могут получить от США артиллерию большей дальности и самолеты F-16.

Кроме того, мы ранее информировали, что США не собираются передавать Украине современные истребители F-16 к предстоящему контрнаступлению.

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