РФ, вероятно, устроила нападение на Кремль, — ISW

Об этом пишет ISW.

На кадрах, распространенных в социальных сетях 3 мая, видно, как дрон детонирует у флагштока на вершине здания Кремлевского Сенатского дворца в Москве, когда двое неизвестных поднимаются на купол здания. В Кремле обвинили Украину в организации «спланированного теракта» с целью убийства президента России Владимира Путина и уточнили, что Путина не было в Кремле во время нападения, поэтому он не пострадал. Украинские официальные лица, включая президента Украины Владимира Зеленского, отмечали, что Украина не совершала атаку.

Россия, вероятно, устроила это нападение, пытаясь донести войну до русской внутренней аудитории и создать условия для более широкой мобилизации общества. По нескольким признакам можно утверждать, что нападение было целенаправленным.

Российские власти недавно приняли меры для усиления возможностей внутренней противовоздушной обороны России, в том числе в пределах самой Москвы, и поэтому крайне маловероятно, что два беспилотника могли пробить несколько слоев противовоздушной обороны и подорваться или быть сбитыми прямо над сердцем Кремля способом, обеспечивающим поразительные изображения, хорошо захваченные камерой. Геолокационные изображения за январь 2023 года показывают, что российские власти размещают системы противовоздушной обороны «Панцирь» под Москвой для создания кругов ПВО вокруг города.

«Удар, который не был бы обнаружен и уничтожен такими средствами противовоздушной обороны и сумел поразить столь важную цель, как Кремлевский Сенатский дворец, был бы значительным смущением для России», — говорится в заявлении.

Немедленная, согласованная и скоординированная реакция Кремля на инцидент свидетельствует о том, что нападение было подготовлено внутри страны таким образом, что его предполагаемые политические последствия превосходят его смущение. Кремль сразу же обвинил Украину в совершении теракта и российские официальные ответы быстро объединились вокруг этого обвинения. Если бы атака беспилотников не являлась внутренней организацией, это было бы неожиданностью. По всей вероятности, официальный ответ России изначально был бы гораздо более неорганизованным, поскольку российские чиновники пытались создать последовательный нарратив и компенсировать риторические последствия явного информационного смущения.

Быстрая и последовательная презентация официального российского нарратива вокруг удара свидетельствует о том, что Россия устроила этот инцидент в непосредственной близости к Дню Победы 9 мая, чтобы представить войну как экзистенциальную для внутренней аудитории. Кремль может использовать удар, чтобы оправдать либо отмену, либо дальнейшее ограничение празднования 9 мая, действия, которые, вероятно, усилили бы информационные усилия, рассматривающие войну в Украине как прямую угрозу соблюдению Россией уважаемых исторических событий. Ранее ISW оценивало, что Россия принимает ряд мер, чтобы представить войну в Украине как экзистенциальную для внутренней аудитории России и подготовить к более широкой общественной мобилизации.

Напомним, в ночь на 3 мая возле Кремля в Москве прогремели два мощных взрыва. Кому выгоден ночной "хлопок" в центре столицы страны-агрессорки и причастен ли к этому Украина, разбирался ТСН.ua.

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