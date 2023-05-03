Атака на Кремль: какие помещения Путина находятся под куполом Сенатского дворца Кремля

В здании, над которым раздались взрывы, размещены рабочие помещения, которые использует Путин, а также его кремлевская квартира.

В Сенатском дворце Кремля, купол которого вспыхнул после атаки дронов в ночь на 3 мая, расположены различные рабочие кабинеты президента РФ, залы заседаний, а также его служебная квартира.

Об этом сообщает независимая журналистка Фарида Рустамова в своем Telegam-канале Faridaily.

"Сенатский дворец на кремлевском сленге обычно называют просто "первым корпусом". В этом доме находится большинство рабочих помещений, которые используют Путин и его администрация”, — написала она.

Здесь расположены рабочие кабинеты президента РФ, руководителя администрации президента и его заместителей, а также залы заседаний.

“Помните историческое заседание Совбеза перед войной? Оно состоялось в Купольном или Екатерининском зале Сенатского дворца”, — пишет Рустамова.

В Сенатском дворце Кремля президент РФ Владимир Путин проводил заседание Совбеза перед полномасштабным вторжением в Украину / Фото: Telegram / faridaily

Кроме того, в этом здании находится кремлевская квартира президента государства-агрессора. Рустамова напомнила, что именно здесь Путин принимал главу КНР Си Цзиньпина.

"Видимо, поэтому в официальном сообщении Кремля событие названо покушением на президента", — предположила журналистка.

Напомним, ранее в Кремле прокомментировали ночную атаку 3 мая по главной резиденции российского диктатора Владимира Путина. Там, конечно, обвинили в этом Украину, якобы нанесшую удар беспилотниками.

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