В Кремле заявили, что Украина якобы атаковала резиденцию Путина: "Хотели убить президента РФ"

В Кремле Украине пригрозили ответить за покушение на Путин.

В Кремле прокомментировали ночную атаку по резиденции российского диктатора Владимира Путина. Там, конечно, обвинили в этом Украину, которая нанесла удар беспилотниками.

Об этом заявили в пресс-службе президента РФ, передают российские пропагандистские СМИ.

В Кремле атаку БПЛА называют покушением на Путин и пригрозили ответить.

"Киев попытался ударить беспилотниками по Кремлю, однако атака была успешно отбита. Российские военные и спецслужбы вывели из строя два беспилотника, атаковавших Кремль, пострадавших нет. Кремль расценивает попытку удара киевским режимом как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ накануне", – заявили у Путина.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что якобы Путина не было в Кремле в момент "атаки украинских беспилотников".

В Кремле обвиняют Украину в покушении на Путина. ФОТО: российские тг-каналы

Напомним, в ночь на 3 мая у стены Кремля раздались два мощных взрыва, после чего в небо взвился густой дым и выключилась подсветка стены. Об этом сообщили жители Москвы.

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