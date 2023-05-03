В Кремле заявили, что Украина якобы атаковала резиденцию Путина: "Хотели убить президента РФ"

В Кремле Украине пригрозили ответить за покушение на Путин.
В Кремле прокомментировали ночную атаку по резиденции российского диктатора Владимира Путина. Там, конечно, обвинили в этом Украину, которая нанесла удар беспилотниками.
Об этом заявили в пресс-службе президента РФ, передают российские пропагандистские СМИ.
В Кремле атаку БПЛА называют покушением на Путин и пригрозили ответить.
"Киев попытался ударить беспилотниками по Кремлю, однако атака была успешно отбита. Российские военные и спецслужбы вывели из строя два беспилотника, атаковавших Кремль, пострадавших нет. Кремль расценивает попытку удара киевским режимом как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ накануне", – заявили у Путина.
Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что якобы Путина не было в Кремле в момент "атаки украинских беспилотников".
Напомним, в ночь на 3 мая у стены Кремля раздались два мощных взрыва, после чего в небо взвился густой дым и выключилась подсветка стены. Об этом сообщили жители Москвы.
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