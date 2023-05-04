Три знака Зодиака, которых сегодня могут предать

День негативной космической энергии, которая – к счастью, только на время – сделает людей гораздо хуже, чем обычно: на поверхность выходить весь негатив, который хранится в самых дальних и темных уголках души. Астрологи называют этот день временем предательства, когда изменить нам – как в прямом, так и в переносном смысле – могут даже самые близкие и дорогие нам люди.

Сегодня, 4 мая, предать могут представителей всех знаков Зодиака, но трем из них особенно нужно опасаться измен.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам в этот день нужно опасаться не тайных или явных врагов, а тех, кого они привыкли считать своими друзьями, в чем и состоит главная сложность момента: трудно ожидать удара в спину. Тем не менее отрицать такую возможность нельзя, а почвой для подобного поведения станут финансовые и бизнес-интересы, в жертву которым и будет принесены многолетние дружеские отношения.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам необходимо соблюдать максимальную осторожность, беседуя со своими коллегами. Велика вероятность того, что они будут внимательно слушать представителей знака с корыстными намерениями: их цель – узнать чужие планы и самостоятельно воплотить их в жизнь, заработав таким образом и деньги, и славу, в крайнем случае – похвалу и поощрение непосредственного начальства.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам в этот день важно внимательно следить за поведением любимого человека, который – пусть и ненадолго – может увлечься кем-то из окружающих представителей противоположного пола. Конечно, серьезную страсть остановить своей волей не удастся, а вот за воспрепятствование незначительному флирту, который может привести к серьезным последствиям, любимый человек впоследствии поблагодарит.

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