Сколько еще в Украине будет холодно: ответ синоптика

В ближайшую неделю в Украине будет периодически дождь, временами ожидаются грозы.

До середины мая в Украине сохранится прохладная погода. Такую погоду у нас в стране обусловит антициклон Tina.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

"Благодаря особому расположению, Tina способствует поступлению морозного воздуха из северных широт в более южные. Как следствие, практически по всей территории Украины температура воздуха существенно снизилась до заморозков в ночное время", — говорит синоптик.

По его данным, на этой неделе синоптические условия существенно не изменятся.

"Преобладает холодная погода с периодическими дождями, местами в сопровождении гроз", — прогнозирует Кибальчич.

В последние дни в Украине кардинально изменилась погода. Сегодня, по данным ГСЧС, на горе Пип Иван выпал снег. В настоящее время там облачно, туман, ветер северо-восточный, 8 м/с, температура воздуха -4°С.

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