В Карпатах на горе Пип Иван намело 5 сантиметров снега

На горе Пип Иван в Карпатах температура воздуха опустилась до -4°, выпало до 5 см снега.

Об этом сообщили на Facebook-странице Черногорского горного поисково-спасательного поста.

"По состоянию на 9:00 на горе Пип Иван Черногорский — облачно, туман, ветер — северо-восточный, 8 м/с, температура воздуха опустилась до -5° и выпала до 5 см снега", — говорится в сообщении.

По информации Ивано-Франковского гидрометцентра, 8 мая в Ивано-Франковске и области будет преобладать облачность, умеренный дождь, ветер — северо-восточный, 7-12 м/с.

В высокогорье Карпат температура ночью будет достигать от 2⁰ мороза до 3⁰ тепла, днем — 1-6⁰ тепла.

Ранее синоптик сообщил, что до середины мая в Украине сохранится прохладная погода. Такую погоду у нас в стране обусловит антициклон Tina.

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