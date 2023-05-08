РФ готовит новый удар по Бахмуту: эксперт объяснил, зачем Кремлю был нужен блеф Пригожина

Пригожин устроил целый "спектакль", но уходить из Бахмута он даже и не думал, считает эксперт.

Истерические заявления владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и его критика в адрес Минобороны РФ, а также слова о нехватке снарядов и выводе своих боевиков являлись блефом, прикрывавшим подготовку нового удара россиян по Бахмуту.

Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан в разговоре с российской журналисткой и писательницей Юлией Латыниной.

По словам Свитана, в ходе объявленной РФ эвакуации из ряда населенных пунктов оккупированной части Запорожской области, автобусами вывезли продолжавших сражаться там боевиков Пригожина, чтобы в итоге перебросить их в Бахмут.

"В Бахмут собираются все "пригожинцы", со всего фронта. У Пригожина было несколько частей, разбросанных по Запорожскому фронту и по части Херсонского. Сейчас их собирают и двигают сначала в Мариуполь, а затем – на Бахмут. Они не выходят из Бахмута, а наоборот – бросают туда новые подразделения", – говорит он.

Эксперт отмечает, что в Бахмуте в частности и на Донецком направлении вообщем, у оккупантов число снарядов в последнее время не уменьшилось, а наоборот – выросло. Также он сообщил, что в оккупированные части город россияне стянули тяжелую технику, танки, минометы.

Свитан считает, что оккупанты готовят финальный штурм Бахмута к 9 мая, однако чем это завершится – окончанием "СВО", официальным объявлением войны, предсказать не берется.

Заявления Пригожина о "выходе" из Бахмута: в чем хитрость россиян

Напомним, что Пригожин 6 мая заявил, что до 10 мая выводит свои подразделения из Бахмута из-за нехватки боеприпасов. Передать позиции своих боевиков в Бахмуте он пообещал наемникам главы Чечни Рамзана Кадырова.

В ответ Кадыров попросил Путина направить его боевиков в Бахмут на смену "вагнеровцам". Также "дон-дон" предложил подчиненным Пригожина переходит в его подразделения.

Однако уже 7 мая Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" получают необходимые боеприпасы и вооружение для продолжения боевых действий в Бахмуте.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, что Пригожин устроил "разборки" с Минобороны РФ исключительно для отвлечения внимания.