Пригожин заявил, что передаст позиции в Бахмуте "кадыровцам"

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что якобы передаст позиции своих боевиков в Бахмуте воякам главы Чечни Рамзана Кадырова.

Об этом сообщила пресс-служба Пригожина.

"Я благодарю Рамзана Ахматовича за то, что он согласился, имея, вероятнее всего, возможности для получения всего необходимого и все необходимые ресурсы, стать в Бахмуте на наши позиции. Я уже связываюсь с его представителями, чтобы передачу позиций начать осуществлять немедленно, для того, чтобы 10 мая, в 00:00, ровно в тот момент, когда по нашим расчетам мы полностью исчерпаем свой боевой потенциал, на наши места стали наши боевые товарищи и продолжили штурм населенного пункта Бахмут", — заявил Пригожин.

Главарь "вагнеровцев" добавил, что в Бахмуте якобы осталось "чуть больше двух квадратных километров".

"Вагнеровцы" выходят из Бахмута: что известно

Частная военная компания "Вагнер" объявила, что из-за нехватки боеприпасов 10 мая она выходит из города Бахмут Донецкой области и передает позиции российским кадровым подразделениям.

Сам главарь наемников заявил, что из-за отсутствия боеприпасов выводит "вояков" частной кампании, потому что здесь они "обречены на бессмысленную гибель".

В свою очередь, военный эксперт Олег Жданов объяснил, что такими заявлениями Пригожин пытается набрать какой-то политический вес и спасти хоть какую-то часть своих боевиков. Ведь у "вагнеровцев" якобы есть неплохой боевой опыт, мол, даже в тяжелых боях они разгромят любой отряд, который станет на их пути.

"Призыв Пригожина для них будет просто как приказ. Вот как Пригожин может влиять на ход боевых действий. Судя по тому, какие склоки там начинаются, я так понимаю, что там внутри РФ ситуация очень плохая", — предполагает эксперт.

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