"Это ваши проблемы": Пригожин анонсировал выход наемников ЧВК "Вагнер" из Бахмута

Частная военная компания "Вагнера" объявила, что из-за нехватки боеприпасов 10 мая она выходит из города Бахмут Донецкой области и передает позиции российским кадровым подразделениям.

Об этом 5 мая заявил владелец компании Евгений Пригожин.

"Я сообщаю официально: нести без боеприпасов потери в Бахмуте мои ребята не будут. Поэтому с 10 мая мы выходим из населенного пункта Бахмут. Нам осталось взять более двух километров из 45. Но если вы не хотите подарить победу россиянам взятиям Бахмута — это ваши проблемы ", — заявил Пригожин.

Пригожин также уточнил, что из-за отсутствия боеприпасов выводит "воинов" частной кампании, потому что здесь они "обречены на бессмысленную гибель".

По его словам, совет командиров ЧВК "Вагнер" принял решение удерживать позиции и продолжать наступление на Бахмут до 10 мая 2023 года, "чтобы святой для россиян праздник – 9 мая, День победы – встретить блеском российского оружия".

После того, как ЧВК "Вагнер" "залижет раны", Пригожин обещает снова вернуть ее на фронт.

Напомним, аналитики сообщили, что Силы обороны Украины совершили несколько успешных тактических операционных на Бахмутском направлении. По сообщению аналитиков, ВС РФ не добились никаких подтвержденных успехов в Бахмуте и его окрестностях.

Накануне Пригожин опубликовал видео убитых наемников и выступил с эмоциональным видео.

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