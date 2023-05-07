Кадыров попросил Путина направить его боевиков в Бахмут – документ

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что попросил кремлевского диктатора Владимира Путина направить его боевиков в Бахмут и якобы подразделение "Ахмат" готово выдвигаться в Донецкую область.

Об этом Кадыров рассказал в Telegram и опубликовал документ.

"Бойцы находятся в боевой готовности, мы ждем только приказа. Несколько подразделений уже двинулись в сторону проведения СВО. Уверен, что в ближайшее время мы освободим город, несмотря на всевозможные "вбросы" о каком-то страшном контрнаступлении ВСУ", — заявил он.

Кадыров попросил Путина направить его боевиков в Бахмут. Фото/Telegram: Кадыров.

Также, по словам Кадырова, его боевики стали разрабатывать свою стратегию действий в Бахмуте совместно с Министерством обороны РФ.

"Подразделения "Ахмат" готовы выдвигаться в Артемовск (Бахмут). Я уже подписал соответствующее письмо на имя Верховного Главнокомандующего о готовности вернуть город и очистить его от натовских и украинских сатанистов силами подразделений "Ахмат", — заявил глава Чечни.

Напомним, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин на днях заявил, что якобы передаст позиции своих боевиков в Бахмуте наемникам главы Чечни Рамзана Кадырова. Частная военная компания "Вагнер" объявила, что из-за нехватки боеприпасов 10 мая она выходит из Бахмута.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, что решение Пригожина обусловлено тем, что его наемники окружены "заградотрядами" Минобороны, десантники не дают ему выйти из поля боя. Он ежедневно теряет много своих людей, не получает инструментов для ведения войны. А потом, когда Пригожин проиграет в Бахмуте окончательно, в Кремле скажут, что он виноват в невыполнении плана Путина по выходу на админграницы Донецкой и Луганской области.

В Минобороны Украины призывают не слишком прислушиваться к заявлениям руководителей военных подразделений оккупационной армии по отводу сил Бахмута.

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