Россияне снова атаковали Украину: как прошла ночь в регионах

Россияне не перестают атаковать мирные населенные пункты и убивать украинцев.

Прошедшие сутки во многих регионах Украины были с обстрелами, которые Россия не прекращает совершать.

Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.

Киевщина: на территории области несколько раз за ночь объявлялась воздушная тревога. Попаданий, разрушений не зафиксировано. Без пострадавших.

Черниговщина: за сутки — 7 обстрелов, Новгород-Северский, Корюковский районы оккупанты стреляли из минометов, ракетами из вертолета, артиллерии. В приграничном селе Семеновской громады поврежден жилой дом и хозпостройка. В Семеновской громаде поврежден газопровод через реку Снов. Без жертв.

Сумщина: утром были два минометных обстрела Новослободской общины: 2 взрыва.

Вчера в течение дня россияне совершили 11 обстрелов приграничья. Зафиксировано 84 взрыва. Обстрелы подверглись населенным пунктам Великописаревской, Зноб-Новгородской, Эсманской, Новослободской, Белопольской, Миропольской громад.

Белопольская громада: в результате одного из минометных обстрелов произошло возгорание частного домовладения.

Запорожская область: 75 ударов получили 16 прифронтовых населенных пунктов области за минувшие сутки. По Железнодорожному, Каменскому, Щербакам, Малиновке, Белогорью враг гатив из РСЗО и артиллерии. Есть разрушение частных домов, автомобилей и имущества. Без пострадавших.

Днепропетровщина: ночью россияне били по Никопольскому району. Применили "Град" и тяжелую артиллерию. Погибла 72-летняя женщина. Еще трое местных пострадали.

В Никополе повреждены 7 частных домов, многоэтажка, общежитие колледжа, три газопровода, линия электропередач, солнечные панели. За сутки над областью сбиты 3 беспилотника.

За прошедшие сутки россияне били по Никопольщине. Накрывали огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии.

В Никополе ранены пятеро мужчин. В городе повреждены промышленное предприятие, 14 частных домов, 13 хозяйственных построек, газопроводы.

Под удар попала и Покровская громада. Пострадала 63-летняя женщина. Она находится в больнице.

Поврежден лицей, 5 частных домов, хозяйственная постройка, линия электропередач.

Попал враг также по Марганецкой и Мировской громадам. От обстрела последней пострадал 43-летний мужчина. Избиты 2 частных дома, хозяйственная постройка, авто. Последствия атак уточняются.

Харьковщина: на Слобожанском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Лемищине, Гранов, Казачья Лопань, Стрелка, Лукьянцы, Нескучное, Старица, Волчанские Хутора, Охримовка, Черное и Домашнее.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Синьковки. Обстреливал Красное Первое, Митрофановку, Новомлынск, Двухлетнюю, Западную, Синьковку, Песчаное, Вишневое и Стельмаховку.

Вчера утром враг обстрелял Волчанск Чугуевского района. Поврежден магазин, памятник Авиацентру ДОСААФ, а также частный дом. В результате обстрелов пгт. Двухлетняя Купянского района поврежден частный жилой дом.

В поле у с. Затишье Харьковского района на неизвестном взрывоопасном предмете взорвался трактор. 43-летний тракторист получил ранения и был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Луганщина: за сутки противник совершил 103 обстрела (450 снарядов).

Под артиллерийскими обстрелами были Стельмаховка, Андреевка, Грековка, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка. Продолжается принудительная паспортизация граждан в Станично-Луганской громаде.

Донецкая область: за сутки россияне совершили 19 обстрелов 12 населенных пунктов.

Обстреляны: Авдеевка, Бахмут, Дружковка, Красногоровка, Курахово, Часов Яр, пгт Нью-Йорк, пгт Северное, с. Времовка, с. Максимовка.

Повреждены 36 жилых домов (из них 1 – многоквартирный), помещение приюта для пожилых людей, 2 железнодорожных вагона, пункт технического обслуживания, 5 хозяйственных построек, гараж. В сутки по области 5 раненых.

Николаевщина: ночью 5 ракетами Х-22, выпущенными из самолетов стратегической авиации Ту-22М3, враг атаковал Ольшанскую и Константиновскую громады. Повреждено здание промышленного предприятия, зафиксировано попадание на открытые территории. За пределами предприятия загорелась сухая трава, пожар ликвидирован. Остальные повреждения уточняются. Пострадавших нет.

Херсонщина: за сутки противник совершил 51 обстрел (237 снарядов), из них по г. Херсон -4 обстрела (11 снарядов). Оккупанты попали в районы 25 населенных пунктов области, убили группу пиротехников. Шесть специалистов погибли. Еще двое, из них одна женщина-фельдшер, раненые и госпитализированы.

Всего за сутки в Херсонской области 6 человек погибли, 4 получили ранения.

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