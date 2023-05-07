Как будет развиваться контрнаступление ВСУ: WP спрогнозировал сценарии

Украина может начать контрнаступление сразу в нескольких направлениях.

The Washington Post спрогнозировал возможные сценарии наступления ВСУ.

Издание пишет, что одна из ключевых целей для Украины – уничтожение сухопутного моста между Крымом и Россией. Для этого нужно разрезать российские войска и логистические пути в Запорожской области.

"Кроме того, Украина может сосредоточиться на юге и приложить усилия для освобождения Мелитополя. Также важной задачей остается увольнение Запорожской АЭС и Каховской ГЭС", — говорится в сообщении.

Другой версией аналитиков есть наступление на Крым. Освобождение полуострова, по мнению авторов, возможно при военно-морских операциях и, возможно, даже высадке на пляже.

В то же время россияне активно готовятся к возможным наступательным действиям украинской армии. Об этом свидетельствуют многочисленные спутниковые снимки, где можно увидеть вырытые траншеи и окопы в Крыму.

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Еще одни свидетельствуют о том, что Украина может начать атаки из Бахмута, где продолжаются ожесточенные бои. Также возможны атаки из Купянска Харьковской области. Это позволит освободить территорию Луганской области. Другим вариантом было бы наступление на позиции россиян через Угледар в сторону оккупированного Мариуполя.

Отметим, что украинский президент Владимир Зеленский и министр обороны Алексей Резникова опасаются, что результат предстоящего контрнаступления может не оправдать ажиотажа, существующего в последние месяцы. Поэтому высокопоставленные чиновники пытаются снизить эти надежды.

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