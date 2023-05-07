Игнат о первом сбитии "Кинжала": "Радоваться рано, надо гораздо больше этих систем"

На днях Воздушные силы подтвердили сбитие российской баллистической ракеты "Кинжал". Произошло это 4 мая около 2.30 в небе Киевщины. ЗРК "Patriot" уничтожил аэробалистическую ракету Х-47 "Кинжал", запущенную из МиГ-31К с территории России.

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона рассказал детали и объяснил, почему оккупанты рано узнали о сбитии гиперзвуковой ракеты Х-47.

"Когда уже системы Patriot заступили на боевое дежурство, собственно, ничего не остается, как испытывать. Никогда Patriot не работал с таким типом целей, как Х-47 "Кинжал" и, как видите, есть успешная работа", — отметил он.

Игнат также отметил, что россияне рано узнали об этой успешной работе, потому что не хотелось так быстро обнародовать информацию об успешной работе Patriot.

"Поэтому, собственно, должны порадоваться, что имеем такое оружие. Но радоваться рано, потому что его мало, его нужно гораздо больше. Надо больше этих систем, чтобы защитить крупные города, объекты инфраструктуры и объекты атомной энергетики. На этом мы всегда подчеркиваем нашим западным партнерам – против баллистики нужно оружие именно для этой цели", — резюмировал спикер Воздушных сил.

Напомним, украинская ПВО 6 мая сбила восемь вражеских беспилотников. Подтвердилось также первое с начала полномасштабной войны сбитие российской ракеты "Кинжал".

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