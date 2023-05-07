Россия атаковала Балаклею на Харьковщине С-300: куда попала ракета

В воскресенье, 6 мая, Россия нанесла ракетный удар по Балаклае Харьковской области. По предварительной информации, выпустила С-300, есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Предварительно, ракета С-300 попала на территорию одного из автопарков. Сейчас на месте работают все экстренные службы. По предварительной информации, пострадали 5 гражданских людей", — говорится в сообщении.

По словам чиновника, две женщины 75 лет и одна женщина 50 лет получили взрывные травмы. Двое мужчин – 20 и 85 лет имеют относительно легкие повреждения. В настоящее время врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Больше информации по состоянию на 10.30 нет.

Россия атаковала Украину ночью 7 мая

Напомним, в ночь на 7 мая Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками. В частности, в воздушном пространстве Киева был обнаружен и сбит вражеский разведывательный БПЛА. Никто не пострадал.

Также под ударом оказались Николаевская и Днепропетровская области. Россияне выпустили по Николаевщине ракеты Х-22, попавшей в промышленное предприятие. А по Никополю ударили "Градом" и тяжелой артой. К сожалению, есть погибшие и трое раненых.

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