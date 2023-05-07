В Одессе ребенок выпал из окна и разбился насмерть

В Одессе погиб двухлетний мальчик, выпав из окна многоэтажки. Все обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

Об этом сообщили в ГУНП в Одесской области.

Инцидент произошел на проспекте Добровольского. Мальчик выпал из окна балкона квартиры, расположенной на пятом этаже многоэтажного дома.

По предварительной информации, ребенок с помощью стула достался к подоконнику, оперся на москитную сетку и выпал. От полученных травм мальчик скончался на месте.

"Ранее эта семья в поле зрения правоохранителей не попадала. По месту жительства характеризуется только положительно", — сообщили в полиции.

Напомним, в Киеве к 11 годам лишения свободы приговорена 40-летняя женщина, которая выбросила из окна восьмого этажа своего трехлетнего ребенка.

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