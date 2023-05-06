Уже не дышал: польский пограничник реанимировал младенца из Украины (видео)

Польский офицер пограничной станции в Грубешуве спас жизнь годовалого малыша из Украины. Инцидент произошел во время пересечения границы в пункте пропуска "Устилуг-Зосин".

Об этом сообщила польская пограничная служба.

Пассажирка автобуса из Украины заметила, что ее сын не дышит и краснеет. Женщина выбежала с ребенком на руках и сообщила пограничникам, что ее малыш не дышит.

"Сержант пограничной службы Матеуш Кондрат, который в то время оформлял въезд в Польшу, немедленно вышел и забрал ребенка у матери. Он положил ребенка животиком на левую руку и чувствительно ударил несколько раз по спине. Через минуту мальчик пришел в себя", – отметили в Пограничной службе Польши.

Пока ребенку оказывали первую помощь, пограничники вызвали скорую, а на место происшествия прибыл офицер с дефибриллятором. Уже через 15 минут прибыла карета скорой помощи. Ребенка доставили в больницу в Грубешове.

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