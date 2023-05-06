Зеленский впервые выступит перед парламентом Швейцарии

Обращение президента предположительно состоится во время летней сессии, которая стартует 30 мая.
Украинский лидер Владимир Зеленский впервые выступит перед парламентом нейтральной Швейцарии.
Посольство Украины направило соответствующий запрос, что обе палаты парламента дали согласие.
Обращение президента предположительно состоится во время летней сессии, которая стартует 30 мая. Окончательно дату утвердят после консультаций с украинскими властями.
Как известно, с 1970 года перед Федеральным собранием Швейцарии выступили только 28 приглашенных спикеров. Среди них были президенты и представители международных организаций, министр иностранных дел и глава сената. Однако это будет первое в истории страны виртуальное обращение иностранного лидера.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о контактах с международными партнерами, помогающими нашему государству выстоять во время российской агрессии и защитить мир.
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