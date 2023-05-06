В Судане из-за мародерства и стычек уничтожили более миллиона доз вакцины против полиомиелита

В Судане уничтожили более миллиона доз вакцины против полиомиелита.

Более одного миллиона доз вакцины от полиомиелита, предназначенных для детей, были уничтожены в результате мародерства во время вооруженного конфликта в Судане.

Об этом сообщает Reuters.

"Ряд объектов холодовой цепи были разграблены, повреждены и уничтожены, в том числе более миллиона вакцин против полиомиелита в Южном Дарфуре", — сообщила заместитель директора Управления по чрезвычайным программам ЮНИСЕФ Хейзел Де Вет.

Агентство проводило серию кампаний по вакцинации от полиомиелита в Судане после вспышки заболевания в конце 2022 года.

База данных Всемирной организации здравоохранения свидетельствует о 28 нападениях на медицинские учреждения в Судане с момента начала конфликта в прошлом месяце, ущерб составляет около 13-14 миллионов долларов.

Полиомиелит – болезнь, которая в основном поражает детей младше 5 лет, может привести к параличу и смерти. Африка была объявлена свободной от неконтролируемой вспышки полиомиелита в 2020 году, но Малави, Мозамбик и Судан сообщили о ввезенных случаях в прошлом году.

ВОЗ предупреждала, что столкновения в Судане угрожают захватом лаборатории, где хранятся возбудители кори и холеры.

Напомним, сотрудники ГУР Украины провели спецоперацию "Троянский верблюд" в столице Судана городе Хартум, во время которой эвакуировали украинских граждан, и встретились с "вагнеровцами" и "русским миром".

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