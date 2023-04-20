Пара 12 лет держала аллигатора в подвале дома - видео

Женщина попросила убрать рептилию из дома.
В Филадельфии, США, представители по контролю за животными забрали аллигатора из дома женщины.
Об этом сообщает CBS Philadelphia.
Пара держала рептилию по кличке Биг Мак в своем подвале в течение 12 лет.
Впрочем, супруги решили развестись, поэтому женщина обратилась, чтобы отдать двухметрового домашнего любимца в приют.
"Он был у моего мужа с 2011 года. Все эти годы он жил в подвале", — сказала Яли.
Женщина добавила, что больше не может заботиться о Биг Маке после того, как они с мужем решили разорвать отношения.
В настоящее время организация ищет для аллигатора новый дом. К слову, в штате Пенсильвания можно держать аллигаторов, но выпускать их в природу незаконно.
Напомним, во Флориде огромный аллигатор напал на мужчину во дворе. Рептилия откусила ступню пенсионера и скрылась с ней в воде.
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