Пара 12 лет держала аллигатора в подвале дома - видео

В Филадельфии, США, представители по контролю за животными забрали аллигатора из дома женщины.

Об этом сообщает CBS Philadelphia.

Пара держала рептилию по кличке Биг Мак в своем подвале в течение 12 лет.

Впрочем, супруги решили развестись, поэтому женщина обратилась, чтобы отдать двухметрового домашнего любимца в приют.

"Он был у моего мужа с 2011 года. Все эти годы он жил в подвале", — сказала Яли.

Женщина добавила, что больше не может заботиться о Биг Маке после того, как они с мужем решили разорвать отношения.

В настоящее время организация ищет для аллигатора новый дом. К слову, в штате Пенсильвания можно держать аллигаторов, но выпускать их в природу незаконно.

Напомним, во Флориде огромный аллигатор напал на мужчину во дворе. Рептилия откусила ступню пенсионера и скрылась с ней в воде.

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