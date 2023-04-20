Пара 12 років тримала алігатора у підвалі будинку – відео

Жінка попросила забрати рептилію з дому.
У Філадельфії, США, представники з контролю за тваринами забрали алігатора з будинку жінки.
Про це повідомляє CBS Philadelphia.
Пара тримала рептилію за окликом Біг Мак у своєму підвали протягом 12 років.
Втім, подружжя вирішило розлучитися, тому жінка звернулася, аби віддати двометрового домашнього улюбленця до притулку.
"Він був у мого чоловіка від 2011 року. Усі ці роки він жив у підвалі», - сказала Ялі.
Жінка додала, що більше не може дбати про Біг Мака після того, як вони з чоловіком вирішили розірвати стосунки.
Наразі організація шукає для алігатора новий дім. До слова, у штаті Пенсильванія можна тримати алігаторів, але випускати їх у дику природу незаконно.
Нагадаємо, у Флориді величезний алігатор напав на чоловіка на його подвір'ї. Рептилія відкусила ступню пенсіонера та заховалася з нею у воді.
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