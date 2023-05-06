58-летний Киану Ривз впервые женится — СМИ

Голливудский актер Киану Ривз, похоже, решительно настроен распрощаться с холостяцкой жизнью.

Уже почти четыре года звезда ленты "Матрица" находится в отношениях с американской художницей Александрой Грант. И, наконец, созрел жениться. По крайней мере, так утверждают журналисты издания RadarOnline.

Киану Ривз и Александра Грант / Фото: Getty Images

Ссылаясь на источник, близкий к паре, издание сообщило, что летом 58-летний Киану Ривз намерен повести под венец свою 50-летнюю избранницу. Однако пара хочет максимальной конфиденциальности и не привлекать лишнего внимания к важному событию в их жизни.

Киану Ривз и Александра Грант / Фото: Associated Press

Киану Ривз и Александра Грант / Фото: Getty Images

"Они хотят сохранить все в тайне, за исключением членов семьи и нескольких близких друзей", – рассказал инсайдер.

Киану Ривз и Александра Грант / Фото: Getty Images

Отметим, что Киану Ривз и Александра Грант познакомились в 2011 году. Тогда они работали над книгой "Ода счастью". Долгое время они просто хорошо дружили и утверждали, что они только близкие друзья. Но потом эта дружба переросла в роман. В январе 2019 года их заметили на ужине, а в ноябре того же года Киану и Александра впервые появились на светском мероприятии в качестве пары.

Киану Ривз личная жизнь – что известно

Для КианауРивза брак с Александрой Грант будет первым по счету. У актера довольно грустная история личной жизни. В 1998 году Ривз на одной из вечеринок познакомился с начинающей актрисой Дженнифер Сайм.

Дженнифер Сайм

Между молодыми людьми быстро вспыхнула любовь, они начали жить вместе, а уже через год стало известно, что пара ждет первенца.

Киану Ривз и Дженнифер Сайм

Ребенок Киану Ривза и Дженнифер Сайм, дочь, которую они планировали назвать Ава Арчер Сайм-Ривз, должен был появиться на свет 8 января 2000 года. Но во время планового УЗИ в декабре 1999 года выяснилось, что первенец Ривза и Сайм умер в утробе матери из-за тромба в пуповине. Из-за трагедии пара не смогла быть дальше вместе и приняла решение разойтись.

Киану Ривз на похоронах Дженнифер Сайм / Фото: Getty Images

Дженнифер заливала горе алкоголем. Однажды она села за руль в нетрезвом состоянии и попала в ДТП, в котором погибла. Это произошло 1 апреля 2001 года. С тех пор, пережив две шокирующие трагедии, Киану Ривз закрылся в себе. О его личной жизни больше не было ничего известно до тех пор, пока актер не встретил Александру Грант.

Читайте также: