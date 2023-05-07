Сбросили взрывчатку с БПЛА: новые подробности гибели шести спасателей в Херсонской области

В Херсонской области во время разминирования погибли шесть спасателей, еще два человека были ранены.

Об этом сообщил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук.

"Мир должен об этом знать! ГСЧС потеряла часть своей семьи. Во время выполнения задач по разминированию в Херсонской области наши пиротехники попали под обстрел", — написал он.

Руководитель рассказал, что погибли шесть работников ГСЧС. Еще один спасатель и фельдшер, по словам Крука, получили ранения и были госпитализированы. Также в результате удара уничтожена служебная техника.

В Херсонской областной прокуратуре сообщили о начале досудебного расследования нарушения законов и обычаев войны со стороны врага, а также умышленного убийства.

"По предварительным данным, 6 мая 2023 года российские военные сбросили с беспилотника взрывной предмет на пиротехническую группу, работавшую вблизи населенного пункта", — написала пресс-служба ведомства.

Ситуация в Херсонской области

Силы РФ регулярно обстреливают подконтрольную украинским властям правобережную часть Херсонщины. 3 мая российские войска обстреляли Херсон и другие населенные пункты области. В Херсоне под обстрел попали гипермаркет и железнодорожный вокзал. Обстрелян был поселок Степановка, в 10 километрах от областного центра. По последним данным, от этих ударов погибли более 20 человек, еще 48 ранены.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что усиление российских обстрелов на юге Украины связано с отсутствием побед у российских оккупантов. Также она отметила, что российские войска готовятся к обороне ВОТ юга. Поэтому они занимаются обустройством оборонных рубежей, улучшают инженерное устройство этих направлений, усиливают и вторую, и третью полосу обороны.

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