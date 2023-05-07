"Онуфрия на нары": главе УПЦ МП устроили "теплый прием"

Руководителя УПЦ МП Онуфрия, увидевшего возле Киево-Печерской лавры, выгнали с территории под крики позора.

Об этом сообщил общественный активист Андрей Смолий, опубликовавший видео.

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По его словам, инцидент произошел в воскресенье, 6 мая. На кадрах видно, что Онуфрий пришел "помолиться" вместе со своей свитой, но их быстро вывели из святилища. Под крики "Онуфрия на обмен" и "Онуфрия на нары" глава МП прошел к дорогому авто и уехал.

"Активисты встретили РПЦ-рашиста Онуфрия у Лавры. Под крики "Онуфрия на обмен", и "Онуфрия на нары" русый поп покинул святыню", — подписал автор видео.

Главу УПЦ МП выгнали из Лавры. ФОТО: сундуки с видео

Онуфрий имеет российское гражданство

Напомним, журналисты Украинской правды провели расследование и установили, что у митрополита УПЦ Московского патриархата Онуфрия (Ореста Березовского) и еще более 20 священников УПЦ МП есть гражданство страны-агрессорки РФ.

Глава МП, комментируя эту информацию, начал оправдываться. Мол, в Советском Союзе в то время было три духовных семинарии: Московская, Ленинградская и Одесская. Последняя ему отказала в учебе, поэтому он тайно уехал в Россию и поступил в Московскую духовную академию, потому что там его "не отвергли".

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