В ВСУ оценили состояние техники армии РФ на поле боя

В армии РФ есть еще немало техники, в частности после Харьковской операции, когда было уничтожено много более новой техники.

Мнение об этом высказал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телеканала FREEДОМ.

Он рассказывает, что в Мариупольском направлении мы можем видеть БМП-1 один.

"Это очень старая модель боевой машины пехоты. Россия хвасталась перед войной, что они ее уже не используют, сняли с вооружения, и у них минимум, что есть, это БМП-2 и в большинстве подразделений БМП-3", — сообщил он.

Также по словам Череватого, БМП-3 – это совершенно новая модель, разработанная в СССР, дорабатываемая уже в Российской Федерации.

Также мы видим, что появились БМД-1, это боевая машина десанта 1970-х годов. Старые образцы пушек типа Д-20 и другие более старые наименования. Танки Т-62. склады длительного хранения, без них армия РФ не может справляться с тем, чтобы укомплектовать подразделения, потрепанные войной, продолжающейся более года", — рассказал спикер.

Также читайте Вражеская атака 7 мая по Николаевщине: Гуменюк рассказала о последствиях и намерениях оккупантов

Несмотря на это, отмечает Череватый, во всех бригадах российской армии отмечается недокомплект военной техники.

Напомним, в Херсонской области во время выполнения задач по разминированию пиротехники попали под обстрел, шесть специалистов погибли.

Читайте также: