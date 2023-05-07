Зеленский и Резников — об опасениях относительно будущего контрнаступления: "Ожидания переоценены"

Около 500 000 российских войск сейчас сосредоточены в Украине, по крайней мере 300 000 – на территории Украины, сказал Резников.

Украинский президент Владимир Зеленский и министр обороны Алексей Резникова опасаются, что результат предстоящего контрнаступления может не оправдать ажиотажа, существующего в последние месяцы. Поэтому высокопоставленные чиновники пытаются снизить эти надежды.

Об этом пишет The Washington Post, журналисты которого пообщались с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Алексеем Резниковым.

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"Ожидания от нашей контрнаступательной кампании переоценены в мире. Большинство людей ждут чего-то огромного, — заявил Резников, опасаясь, что это может привести к "эмоциональному разочарованию" общества.

Автори издания отмечают, что планируемое контрнаступление, которое стало возможным благодаря предоставленному Западом оружию и подготовке, может стать самой результативной фазой войны. Впрочем, есть давление на украинское командование, которое происходит частично из-за прошлых побед Украины на поле битвы — сначала отражение попытки России захватить Киев, а затем вытеснение захватчиков из опорных пунктов во время внезапных атак в Харьковской и Херсонской областях.

По словам Резниоква, западные партнеры четко сказали ему, что сейчас им нужен "следующий пример успеха, потому что мы должны показать это нашим людям. … Но я не могу вам сказать, каким будет масштаб этого успеха. Десять километров, 30 километров, 100 километров, 200 километров?".

Министр обороны открыл, что по их плану наступление позволит не только освободить села и города, но и перерезать материально-технические цепи российской армии и уменьшить их наступательную способность.

Между тем, Зеленский заявил в интервью, что во время ожидаемого контрнаступления считал бы успехом оккупацию любой украинской территории.

"Я не могу вам сказать, какие города, какие границы являются для нас значительным успехом, а какие средними… только потому, что я не хочу готовить Россию к тому, как, в каких направлениях, где и когда мы будем", — сказал президент .

Напомним, в Белом доме, комментируя предстоящее контрнаступление, подчеркнули, что "сделали все возможное". Спикер Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заметил, что Вашингтон со своей стороны приложил все усилия, чтобы обеспечить Украину средствами для проведения контрнаступления.